Экономист привел парадоксальные данные о дизеле в США: цены росли без ударов по российским НПЗ

Экономист Александр Паращий, руководитель отдела исследований Concorde Capital, привел парадоксальные данные о том, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не приводят к удорожанию дизеля в США.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, в те недели 2026 года, когда атак на российские НПЗ не было, американские цены на дизель росли больше всего.

«Если украинские удары и влияют на розничные цены на дизель в США, то скорее в сторону снижения», — написал Паращий.

Он также заявил, что администрации Дональда Трампа не следует требовать прекращения таких атак, поскольку это якобы может привести к еще большему росту цен на топливо.

Почему ситуация сложнее

Хотя сравнение недель с ударами и без них само по себе не доказывает, что атаки снижают цены на американском рынке, данные Паращия свидетельствуют, что Украина не является единоличным виновником роста цен на дизель на рынке США, как заявлял Дональд Трамп.

На стоимость дизеля влияют десятки факторов, последствия ударов могут проявляться с временной задержкой.

В сентябре 2026 года на мировой рынок горючего одновременно давили несколько обстоятельств:

перебои с поставками нефти и нефтепродуктов из-за кризиса на Ближнем Востоке;

проблемы с перевозками через Ормузский пролив;

сокращение российского экспорта дизеля;

снижение поставок из стран Персидского залива;

рост экспорта американского дизеля на фоне глобального дефицита;

ограниченные возможности США быстро увеличить переработку нефти.



Последние два пункта следует рассмотреть более подробно.

Если в Европе, Латинской Америке или в других регионах возникает дефицит, американским компаниям становится выгоднее экспортировать дизель. Это сокращает объем топлива, доступного внутри США и создает дополнительное давление на внутренние цены.

Таким образом, дефицит российского горючего может косвенно повышать цены в США из-за увеличения американского экспорта.

Кроме того, даже при высоком спросе США не могут мгновенно нарастить производство дизеля. Если нефтеперерабатывающие фабрики работают с высочайшей загрузкой, а часть мощностей находится на ремонте, дополнительное замещение утраченных русских либо ближневосточных размеров становится сложным.

В такой ситуации даже небольшое сокращение мировых поставок может повлечь за собой непропорциональный рост цен.

Читайте также: Трамп подписал закон о пошлинах до 100% для покупателей российской нефти: почему они еще не действуют

Опровергает ли это позицию Трампа? Не полностью.



Здесь важно разделить два утверждения.

Трамп может иметь основания утверждать, что украинские удары по российским НПЗ оказывают влияние на мировое предложение дизеля. Это подтверждают оценки энергетических аналитиков.

Но утверждение, что именно Украина является главной причиной рекордных цен в США, требует отдельного доказательства. Оно не вытекает автоматически из того, что российские НПЗ подвергаются атакам.

Нефтяные эксперты также не имеют одинакового мнения по поводу виновников последнего скачка цен. Если некоторые аналитики утверждают, что именно украинские удары являются ключевым фактором, то другие отмечают решающее значение ближневосточного кризиса. То есть даже в профессиональных оценках нет единого распределения ответственности.



Как мы писали, Ормузский пролив заблокирован, но почему цена нефти ниже $100 за баррель