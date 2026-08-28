ТОП-7 новостей за неделю: подорожание мобильной связи, перерасчет пенсий, госдолг и инфляция в Украине

Работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в сентябре: что нужно сделать

Работающие пенсионеры, накопившие необходимый страховой стаж после марта, имеют шанс получить повышение выплат уже с сентября. Однако автоматического пересчета для этой категории не будет, чтобы не потерять причитающиеся средства, необходимо лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Украинцев предупредили о возможном подорожании мобильной связи

В Украине до конца 2026 г. возможно новое повышение тарифов на мобильную связь. Главным фактором давления на стоимость станет необходимость обеспечить работу сети во время продолжительных отключений света.

Минфин привлек 6,21 млрд грн от продажи ОВГЗ: наибольший спрос инвесторов пришелся на 3,5-летние облигации

Министерство финансов Украины 25 августа 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,21 млрд гривен.

Инфляция набирает обороты: что подорожает и как сохранить деньги (видео)

В новом выпуске разбираем, что именно толкает инфляцию вверх в 2026 году, насколько на цены влияют девальвация гривны и импорт, почему подорожание нефти испытывает практически каждый украинец и какие категории товаров могут дорожать быстрее всего.

Долг Украины превысил 9,5 трлн грн: что происходит со ставкой и выплатами

По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9572,19 млрд грн. По данным Министерства финансов, средневзвешенная ставка госдолга снизилась до 4,40%, а средний срок до погашения составляет 13,06 года.

Прогноз по доллару и евро на сентябрь: что делать украинцам, чтобы не влететь на курсе

Первый месяц осени принесет значительные колебания на мировой и отечественный валютные рынки. Комплекс политических, оборонных и экономических событий будет по-разному влиять на макроэкономические показатели Соединенных Штатов, Еврозоны и Украины, корректируя настроения инвесторов во всем мире.

Почему украинцев пугают «самой сложной зимой» и что происходит на самом деле

Недавно Кабмин перераспределил около 35 млрд. гривен на реализацию планов устойчивости. Экспремьер Юлия Свириденко оценивала общую стоимость их финансирования в 215,32 млрд гривен. По состоянию на конец августа реальное финансирование составило 62,6 млрд. «Минфин» разбирался, куда идут выделенные на подготовку к зиме миллиарды, и почему эксперты говорят о «провале» подготовки к зиме.