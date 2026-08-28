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28 августа 2026, 20:00 Читати українською

ТОП-7 новостей за неделю: подорожание мобильной связи, перерасчет пенсий, госдолг и инфляция в Украине

Главное за неделю

Главное за неделюРаботающим пенсионерам могут перечислить пенсии в сентябре: что нужно сделатьРаботающие пенсионеры, накопившие необходимый страховой стаж после марта, имеют шанс получить повышение выплат уже с сентября.

Работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в сентябре: что нужно сделать

Работающие пенсионеры, накопившие необходимый страховой стаж после марта, имеют шанс получить повышение выплат уже с сентября. Однако автоматического пересчета для этой категории не будет, чтобы не потерять причитающиеся средства, необходимо лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

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Министерство финансов Украины 25 августа 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,21 млрд гривен.

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В новом выпуске разбираем, что именно толкает инфляцию вверх в 2026 году, насколько на цены влияют девальвация гривны и импорт, почему подорожание нефти испытывает практически каждый украинец и какие категории товаров могут дорожать быстрее всего.

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По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9572,19 млрд грн. По данным Министерства финансов, средневзвешенная ставка госдолга снизилась до 4,40%, а средний срок до погашения составляет 13,06 года.

Прогноз по доллару и евро на сентябрь: что делать украинцам, чтобы не влететь на курсе

Первый месяц осени принесет значительные колебания на мировой и отечественный валютные рынки. Комплекс политических, оборонных и экономических событий будет по-разному влиять на макроэкономические показатели Соединенных Штатов, Еврозоны и Украины, корректируя настроения инвесторов во всем мире.

Почему украинцев пугают «самой сложной зимой» и что происходит на самом деле

Недавно Кабмин перераспределил около 35 млрд. гривен на реализацию планов устойчивости. Экспремьер Юлия Свириденко оценивала общую стоимость их финансирования в 215,32 млрд гривен. По состоянию на конец августа реальное финансирование составило 62,6 млрд. «Минфин» разбирался, куда идут выделенные на подготовку к зиме миллиарды, и почему эксперты говорят о «провале» подготовки к зиме.

Источник: Минфин
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