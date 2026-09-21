Индивидуальные номерные знаки можно заказать в интернете: в МВД объяснили важный нюанс

Украинские водители могут заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн через кабинет водителя. При оформлении владелец автомобиля сам выбирает, как получить изготовленные номера — забрать их в Главном сервисном центре МВД в Киеве или воспользоваться доставкой. Об этом напоминают в ГСЦ МВД.

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Способ получения изменить нельзя

После подтверждения и оплаты заказа изменить способ получения индивидуальных номерных знаков уже невозможно.

То есть, если во время оформления была выбрана доставка по почте, перенаправить комплект на самовывоз в ГСЦ МВД не удастся. Также нельзя заменить самовывоз на почтовую доставку.

Номерные знаки производятся и направляются в соответствии с реквизитами, указанными в заявке.

Что будет, если не забрать посылку

Все почтовые отправления регистрируются и получают трек-номер для отслеживания.

Если заказчик не взял комплект в отделении или не получил его от курьера, номерные знаки не теряются и не утилизируются.

После истечения срока хранения отправка возвращается в ГП «ИНФОТЕХ», занимающееся доставкой индивидуальных номерных знаков.

После этого автовладелец сможет обратиться к предприятию и получить свой комплект за рубежом.

После получения номеров авто нужно перерегистрировать. Получение индивидуальных номерных знаков — только первый этап.

Для их законного использования автовладельцу нужно в течение 10 дней с момента получения обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД.

Там в свидетельство о регистрации транспортного средства будет внесена соответствующая отметка.

В МВД отмечают, что без этого использовать индивидуальные номерные знаки на авто нельзя.