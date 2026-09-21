Адвокат пытался использовать в суде показания, придуманные ChatGPT: юрист оштрафован на $5 тысяч

Верховный суд штата Нью-Мексико признал адвоката по уголовным делам Стивена Ааронса виновным в неуважении к суду после того, как в его апелляционной жалобе были обнаружены вымышленные показания, созданные с помощью ChatGPT. Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на Gadget Review.
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Адвокат представлял Оскара Рене Сандовала, приговоренного к пожизненному заключению за убийство матери его детей. Из-за ошибок в поданных документах рассмотрение апелляции придется начать сначала.
ChatGPT сгенерировал вымышленных свидетелей
Ааронс загрузил в ChatGPT стенограммы судебного заседания и материалы уголовного дела, чтобы получить, по его словам, «надежное резюме» процесса.
Однако искусственный интеллект создал несуществующие свидетельские имена и сфабрикованные показания полицейских. В частности, в документе появилась вымышленная информация о том, что стрелок был одет в темные брюки и белую рубашку.
Суд установил, что апелляционная жалоба содержала ложные показания полностью вымышленных людей. Во время слушания 21 августа адвокат признал свою ошибку, назвав ее глупостью.
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Адвоката отстранили от дела
Верховный суд Нью-Мексико оштрафовал Ааронса на 5 тысяч долларов. Средства должны быть переданы в фонд защиты клиентов штата.
Кроме того, суд полностью отстранил адвоката от участия в деле, изъял поданные документы из материалов производства и постановил начать апелляционный процесс заново.
Дело Ааронса также передали в дисциплинарный совет адвокатов Нью-Мексико, который должен провести дальнейшее расследование.
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