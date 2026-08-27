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27 августа 2026, 20:00 Читати українською

ТОП-5 новостей за четверг: налогообложение посылок принято, доходы банков падают, прогноз валютного курса на сентябрь

Главное за 27 августа

Главное за 27 августаНалогообложение посылок из-за границы: Комитет рекомендовал законопроекты для принятия26 августа Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Парламенту принять в целом доработанные законопроекты по налогообложению НДС операций электронной торговли и оформлению товаров в международных посылках и экспресс-отправлениях.

Налогообложение посылок из-за границы: Комитет рекомендовал законопроекты для принятия

26 августа Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Парламенту принять в целом доработанные законопроекты по налогообложению НДС операций электронной торговли и оформлению товаров в международных посылках и экспресс-отправлениях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
27 августа 2026, 22:07
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Очередная туфта в заголовке — «…налогообложение посылок принято…»

Ничего ещё не принято.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
всего-лишь рекомендовал Парламенту принять в целом доработанные законопроекты.

Примут или нет — узнаем только после голосования.
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