ТОП-5 новостей за четверг: налогообложение посылок принято, доходы банков падают, прогноз валютного курса на сентябрь

Налогообложение посылок из-за границы: Комитет рекомендовал законопроекты для принятия

26 августа Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Парламенту принять в целом доработанные законопроекты по налогообложению НДС операций электронной торговли и оформлению товаров в международных посылках и экспресс-отправлениях.

Украинские банки за семь месяцев 2026 года сократили чистую прибыль до 62,5 млрд грн

Чистая прибыль украинских банков за первые семь месяцев 2026 года составила 62,5 млрд грн — это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом тенденция сокращения прибыли усиливается.

Украина оказалась между Швецией и Тайванем в рейтинге крупнейших должников

Украина занимает 38 место среди стран мира по абсолютному объему государственного долга с оценкой около $276,2 млрд, или 122,6% прогнозного ВВП в 2026 году, свидетельствует анализ информационно-аналитического центра Experts Club.

36 просроченных реформ стоят Украине более 8 млрд евро помощи

Украина накопила 36 невыполненных обязательств перед международными партнерами, от которых зависит около €8,1 млрд. финансирования. За квартал количество просроченных реформ и индикаторов выросло на 11

Прогноз по доллару и евро на сентябрь: что делать украинцам, чтобы не влететь на курсе

Первый месяц осени принесет значительные колебания на мировой и отечественный валютные рынки. Комплекс политических, оборонных и экономических событий будет по-разному влиять на макроэкономические показатели Соединенных Штатов, Еврозоны и Украины, корректируя настроения инвесторов во всем мире.