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20 августа 2026, 20:00 Читати українською

ТОП-5 новостей за четверг: скандал в Сенс Банке, валютный курс, новый правовой статус для гражданских

Главное за 20 августа

Главное за 20 августаПравительство отстранило главу наблюдательного совета Сенс БанкаКабинет министров решил отстранить главу наблюдательного совета государственного Сэнс Банка Николая Гладишенко.

Правительство отстранило главу наблюдательного совета Сенс Банка

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Операция «Форест Гамп»: Гетманцев требует увольнения Пышного

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Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару (видео)

Каким будет доллар и евро на следующей неделе? Увеличится ли спрос населения на валюту? И в каком коридоре будут работать банки и обменники, смотрите в новом выпуске.

Для гражданских, вовлеченных в оборону страны, готовят отдельный правовой статус .

Министерство по делам ветеранов инициирует законопроект, который должен ввести специальный правовой статус для гражданских лиц, вовлеченных в обеспечение обороны Украины, но непосредственно не участвовавших в боевых действиях.

Источник: Минфин
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