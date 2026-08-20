Главное за 20 августа
ТОП-5 новостей за четверг: скандал в Сенс Банке, валютный курс, новый правовой статус для гражданских
Правительство отстранило главу наблюдательного совета Сенс Банка
Кабинет министров решил отстранить главу наблюдательного совета государственного Сэнс Банка Николая Гладишенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.
Операция «Форест Гамп»: Гетманцев требует увольнения Пышного
Председатель Налогового Комитета
Кто больше помогает Украине: что показывает динамика поддержки США и Европы
Европа постепенно стала главным источником поддержки Украины как военной, так и финансово-гуманитарной помощи. В первые годы полномасштабной войны весомую долю поддержки обеспечивали США. Однако в 2025 году структура помощи заметно изменилась: доля Европы стала доминирующей, особенно в военном направлении.
Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару (видео)
Каким будет доллар и евро на следующей неделе? Увеличится ли спрос населения на валюту? И в каком коридоре будут работать банки и обменники, смотрите в новом выпуске.
Для гражданских, вовлеченных в оборону страны, готовят отдельный правовой статус .
Министерство по делам ветеранов инициирует законопроект, который должен ввести специальный правовой статус для гражданских лиц, вовлеченных в обеспечение обороны Украины, но непосредственно не участвовавших в боевых действиях.
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