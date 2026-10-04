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4 октября 2026, 15:55 Читати українською

Украина может не вывезти 35 млн тонн зерна: Польша и Румыния не готовы увеличивать транзит

Польша и Румыния заявили, что не имеют возможности существенно увеличить транзит украинского зерна через свои территории, несмотря на проблемы с экспортом через Черное море. Поэтому в Украине может накопиться до 35 млн тонн зерновых и другого аграрного груза. Об этом пишет Politico.

Польша и Румыния заявили, что не имеют возможности существенно увеличить транзит украинского зерна через свои территории, несмотря на проблемы с экспортом через Черное море.
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Министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время визита в Брюссель призвал ЕС увеличить пропускную способность альтернативных маршрутов по Европе и выделить €1,1 млрд для покрытия дополнительных логистических расходов.

По словам Высоцкого, через европейские железнодорожные, автомобильные и речные маршруты сейчас можно вывезти менее половины потенциального объема украинского экспорта. Если ситуация с морскими перевозками не улучшится, до конца года в Украине может остаться до 35 млн. тонн грузов.

Польша и Румыния не будут увеличивать мощности

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчош заявил, что приоритетом для Бухареста остаются фермеры. По его словам, румынская инфраструктура уже работает на грани возможностей из-за притока украинского зерна и низкого уровня воды на Дунае.

«Мы не можем удвоить количество поездов, автомобильные, железнодорожные и портовые мощности», — заявил Танчош.

Румыния продолжает оптимизировать логистику. В частности, Бухарест договаривается с Украиной об упрощении пограничных процедур и развитии железнодорожного сообщения.

В Польше позиция также остается неизменной. Министерство инфраструктуры страны не планирует мер по увеличению транзита украинской аграрной продукции.

Украинские фермеры рискуют потерять средства на новый урожай

Проблемы с экспортом создают риски уже в следующем сельскохозяйственном сезоне. Из-за накопления непроданного зерна фермеры могут получить достаточно средств для проведения посевной.

Высоцкий предупредил, что если ситуация сохранится до весны, площадь посевов в Украине может сократиться на 35−40%.

ЕС рассматривает возможность дополнительных мер по поддержке украинского экспорта, а Украина также ищет альтернативные маршруты через порты Германии и Нидерландов. В то же время, конкретного решения относительно существенного увеличения пропускной способности европейских маршрутов пока нет.

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Для Украины это означает рост риска накопления миллионов тонн зерна внутри страны, что будет одновременно давить на цены, доходы аграриев и возможности финансировать следующую посевную.

Зерновой экспорт под угрозой: судовладельцы массово отказываются от украинских портов

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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