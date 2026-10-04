Соцпомощь в Украине будут считать по-новому: доходы, имущество и состав семьи будут решать все

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», в Украине могут изменить принцип назначения государственной социальной помощи. Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект № 15094 о базовой социальной помощи.

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Главное изменение — государство постепенно хочет отойти от системы, когда выплату назначают по принадлежности человека к определенной категории. Вместо этого будут оценивать положение семьи в целом: ее доходы, склад, имущество и жизненные обстоятельства.

Что такое базовая социальная помощь

Это должна быть ежемесячная выплата, размер которой будет зависеть от доходов и состава семьи, а также ее имущественного положения.

То есть, сам по себе низкий официальный доход не будет гарантировать получение помощи. Государство также будет проверять имущество семьи и оценивать ее потребности.

При этом предусмотрена гарантия: базовая помощь не может быть меньше общего объема государственной поддержки, который семья получала на момент обращения.

Будут помогать не только деньгами

Новая система предполагает не только выплаты. Для трудоспособных членов семьи могут предложить пособие по трудоустройству, социальные услуги и сопровождение социального менеджера.

Он будет оценивать потребности семьи и помогать составить план выхода из сложных обстоятельств. Законопроект также предусматривает социальный контракт между семьей, государством и общиной.

На какой срок будут назначаться выплаты

Продолжительность помощи будет зависеть от ситуации семьи:

для отдельных категорий — пожизненно;

для многодетных семей — на один год;

для семей в сложных жизненных обстоятельствах — на шесть месяцев;

для семей в кризисной ситуации — на три месяца.

Правительство также сможет определять случаи, когда шестимесячная помощь будет автоматически продолжена.

Отменят ли нынешние выплаты

Это один из ключевых вопросов реформы. Идея заключается в постепенном переходе к единому механизму поддержки, но законопроект сам по себе не отменяет все законы, предусматривающие нынешние социальные выплаты.

Поэтому существует риск, что на переходном этапе базовая помощь может выплачиваться параллельно с отдельными действующими видами поддержки. Для полного объединения системы необходимы изменения в другие законы.

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Когда заработает новая система

В редакции законопроекта, подготовленного ко второму чтению, предусмотрено, что закон должен заработать с 1 января 2028 года.

В 2028 году предусматривается переходный период. Получатели ряда нынешних видов помощи могут перейти на базовую социальную помощь.

В то же время, законопроект еще должен рассмотреть и окончательно принять Верховная Рада. Поэтому правила могут измениться при дальнейшем рассмотрении.

Отдельно остается вопрос финансирования. Минфин ранее оценивал дополнительную потребность в средствах для реализации отдельных положений законопроекта более чем в 50 млрд грн.

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