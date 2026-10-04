Зеленский подписал закон о защите вкладчиков: что изменится для клиентов банков

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4962-IX, который изменяет правила работы с неплатежеспособными банками и усилит защиту вкладчиков и кредиторов. Как утверждает «Судебно-юридическая газета», документ, в частности, усовершенствует процедуры вывода банков с рынка и возврата средств.

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Главное изменение вкладчиков заключается в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц получает более эффективные механизмы для возврата средств, а сама процедура вывода банка с рынка должна стать более прозрачной и менее затратной.

Отдельно закон усиливает возможности Национального банка как обеспеченного кредитора. Это позволит НБУ более эффективно возвращать средства по кредитам рефинансирования, которые он предоставлял банкам. Соответственно, при проблемах с банком должно оставаться больше возможностей для возврата средств кредиторам.

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Взаимодействие, киберзащита и европейские нормы

Еще одно важное изменение — лучший обмен информацией между НБУ и Фондом гарантирования, в том числе данными, содержащими банковскую тайну. Это должно помочь регулятору и Фонду быстрее получать информацию, необходимую для работы с проблемными банками.

Документ также ужесточает требования к капиталу банков в соответствии с нормами ЕС и содержит изменения в сфере киберзащиты, денежного обращения и регулирования институтов совместного инвестирования.

Таким образом, закон должен сделать систему реагирования на банкротство банков более эффективной: быстрее выявлять проблемы, лучше контролировать активы банка и увеличивать возможности возврата средств вкладчикам и кредиторам. В то же время закон № 4962-IX по состоянию на данные Верховной Рады еще не вступил в силу.

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