Трамп снова пообещал американцам $5000 — теперь уже каждому гражданину США: что изменилось

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 октября 2026, 14:04 Читати українською

Трамп снова пообещал американцам $5000 — теперь уже каждому гражданину США: что изменилось

Президент США Дональд Трамп продолжает продвигать идею единовременной выплаты американцам в размере $5000 в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. В октябре он расширил формулировку своего обещания: если сначала речь шла о каждом совершеннолетнем гражданине США, то теперь Трамп говорит уже о «каждом гражданине США».

Президент США Дональд Трамп продолжает продвигать идею единовременной выплаты американцам в размере $5000 в случае победы республиканцев на промежуточных выборах.
Трамп обещает $5000 каждому американцу
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Впервые о так называемом «дивиденде Трампа» президент заявил 9 сентября на западе Республиканской партии в Далласе. Тогда он пообещал выплатить $5000 каждому взрослому гражданину, если республиканцы победят на промежуточных выборах и сохранят контроль над обеими палатами Конгресса.

Но 2 октября Трамп повторил это обещание в своей соцсети Truth Social, использовав более широкую формулировку — заявил о выплате $5000 каждому гражданину США. А 3 октября он снова упомянул о $5000 во время выступления в Огайо.

Почему выплата $5000 пока остается обещанием

Но Трамп не может единолично принять решение о выплате таких средств — необходимо законодательство и финансирование, одобренные Конгрессом.

Масштаб программы тоже остается вопросом. Если выплату получат около 240 млн. взрослых американцев, ее общая стоимость составит примерно $1,2 трлн. Трамп связывает финансирование с доходами от пошлин, однако подробного механизма реализации программы пока не представил.

Поэтому победа республиканцев на выборах сама по себе не гарантирует американцам получение $5000.

Читайте также: Трамп предложил Китаю торговое перемирие на полгода: У Пекина есть другие планы

Когда состоятся выборы

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. На них будет переизбрана вся Палата представителей — 435 мест — и примерно треть Сената.

Республиканцы сейчас контролируют обе палаты Конгресса, однако их большинство в Палате представителей очень узкое. Поэтому сохранение контроля над Конгрессом станет ключевым фактором реализации политических инициатив Трампа после выборов.

Пока прогнозы свидетельствуют, что демократы имеют более сильные позиции в борьбе за Палату представителей, тогда как борьба за Сенат остается более конкурентной. Следовательно, сценарий, при котором республиканцы сохранят контроль над обеими палатами и смогут продвинуть программу выплат, пока не гарантирован.

Как мы сообщали, Трамп подписал закон о пошлинах до 100% для покупателей российской нефти: почему они еще не действуют

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
4 октября 2026, 14:41
#
У зеленского взял предвыборные буклеты)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами