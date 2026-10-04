Трамп снова пообещал американцам $5000 — теперь уже каждому гражданину США: что изменилось

Президент США Дональд Трамп продолжает продвигать идею единовременной выплаты американцам в размере $5000 в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. В октябре он расширил формулировку своего обещания: если сначала речь шла о каждом совершеннолетнем гражданине США, то теперь Трамп говорит уже о «каждом гражданине США».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Впервые о так называемом «дивиденде Трампа» президент заявил 9 сентября на западе Республиканской партии в Далласе. Тогда он пообещал выплатить $5000 каждому взрослому гражданину, если республиканцы победят на промежуточных выборах и сохранят контроль над обеими палатами Конгресса.

Но 2 октября Трамп повторил это обещание в своей соцсети Truth Social, использовав более широкую формулировку — заявил о выплате $5000 каждому гражданину США. А 3 октября он снова упомянул о $5000 во время выступления в Огайо.

Почему выплата $5000 пока остается обещанием

Но Трамп не может единолично принять решение о выплате таких средств — необходимо законодательство и финансирование, одобренные Конгрессом.

Масштаб программы тоже остается вопросом. Если выплату получат около 240 млн. взрослых американцев, ее общая стоимость составит примерно $1,2 трлн. Трамп связывает финансирование с доходами от пошлин, однако подробного механизма реализации программы пока не представил.

Поэтому победа республиканцев на выборах сама по себе не гарантирует американцам получение $5000.

Читайте также: Трамп предложил Китаю торговое перемирие на полгода: У Пекина есть другие планы

Когда состоятся выборы

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. На них будет переизбрана вся Палата представителей — 435 мест — и примерно треть Сената.

Республиканцы сейчас контролируют обе палаты Конгресса, однако их большинство в Палате представителей очень узкое. Поэтому сохранение контроля над Конгрессом станет ключевым фактором реализации политических инициатив Трампа после выборов.

Пока прогнозы свидетельствуют, что демократы имеют более сильные позиции в борьбе за Палату представителей, тогда как борьба за Сенат остается более конкурентной. Следовательно, сценарий, при котором республиканцы сохранят контроль над обеими палатами и смогут продвинуть программу выплат, пока не гарантирован.

Как мы сообщали, Трамп подписал закон о пошлинах до 100% для покупателей российской нефти: почему они еще не действуют