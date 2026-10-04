Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с новым пакетом поддержки Украины на €1,35 млрд. Из этой суммы €1 млрд предусмотрено на военную помощь, еще €350 млн — на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Investing.com .
Мерц прибыл в Киев с €1,35 млрд: Германия готовит соглашение о совместном производстве оружия
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Главной темой визита должно стать завершение переговоров о совместном производстве беспилотников, ракет и прочего вооружения. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что стороны приблизились к заключению соответствующего соглашения.
В Киев Мерц прибыл вместе с министершей экономики Катариной Райхе и представителями немецкого бизнеса, в том числе Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems.
Ожидается, что сотрудничество охватит ускоренное производство дронов-перехватчиков, в частности, для борьбы с российскими ударными беспилотниками. В апреле Quantum Systems и украинская WIY Drones создали совместное предприятие по производству дрона-перехватчика Strila и средств ПВО.
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Отдельное направление договоренностей — разработка и производство вооружения с дальностью более 1000 км. Для Украины это означает расширение возможностей поражения целей на территории России.
Берлин также рассчитывает, что углубление оборонного партнерства будет способствовать развитию германской оборонной промышленности и привлечению новых технологий и инвестиций.
В ходе переговоров Мерц также планирует обсудить с украинскими властями выполнение реформ, необходимых для дальнейшей евроинтеграции, в частности, мер в сфере борьбы с коррупцией.
Как мы писали, Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС с 2028 года
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