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4 октября 2026, 12:18 Читати українською

Предприятие остановило работу из-за обстрелов: сколько должны платить работникам во время простоя

Из-за обстрелов, разрушения производственных мощностей, повреждения оборудования или других обстоятельств предприятие может временно потерять возможность обеспечивать работников работой. В этом случае работодатель может ввести простой. Как разъясняет «Судебно-юридическая газета», простой не означает увольнения. Трудовые отношения с работником сохраняются, а закон определяет минимальные гарантии по оплате такого периода.

Из-за обстрелов, разрушения производственных мощностей, повреждения оборудования или других обстоятельств предприятие может временно потерять возможность обеспечивать работников работой.
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Когда можно объявить простой

По статье 34 КЗоТ простой — это временная остановка работы из-за отсутствия необходимых организационных или технических условий, неотвратимой силы или других обстоятельств.

Во время войны такой причиной, в частности, могут быть последствия российских обстрелов — если предприятие по причине повреждения или разрушения фактически не может продолжать работу.

При этом сам факт военного положения автоматически не означает введения простоя. Требуются конкретные обстоятельства, по которым работодатель не может обеспечить выполнение работы.

По согласию работника на период простоя его могут перевести на другую работу на том же предприятии с учетом специальности и квалификации.

Сколько платят во время простоя

Если простой возник не по вине работника, по общему правилу его оплачивают в размере не ниже двух третей тарифной ставки или должностного оклада.

То есть речь идет именно о двух третях оклада или тарифной ставке, а не средней зарплате.

В то же время КЗоТ предусматривает отдельную гарантию. Если простой привела опасная для жизни, здоровье людей или окружающая среда производственная ситуация, возникшая не по вине работника, за ним сохраняется средний заработок.

Если же простой произошел по вине работника, то этот период не оплачивается.

Могут уволить во время простоя

Само введение простоя не прекращает трудовые отношения. За работником сохраняется рабочее место, а трудовой договор продолжает действовать.

Если простой возник только на отдельном рабочем месте, работник должен сообщить об этом работодателю или ответственному должностному лицу. Если простое объявлено для всего предприятия или подразделения, отдельное сообщение работника не требуется.

Схема работы через ФЛП: что новый Трудовой кодекс изменит для работников и компаний

Простое и приостановление трудового договора — не одно и то же

Во время военного положения работодатель также может приостановить действие трудового договора, а это другой механизм.

Для приостановки недостаточно того, что работодатель не может предоставить работнику работу. Из-за вооруженной агрессии должна быть исключена возможность выполнения трудовых обязанностей и работодателем и работником.

На время приостановки работодатель не выплачивает зарплату и большинство гарантийных и компенсационных выплат, кроме сумм, уже принадлежавших работнику на момент приостановки.

По инициативе одной из сторон приостановка может продолжаться совокупно не более 90 календарных дней в течение действия военного положения. С согласия сторон этот срок можно продлить до прекращения или отмены военного положения.

Следовательно, если предприятие из-за повреждения или разрушения не может обеспечить работой работников, в общем случае речь идет именно о простом. При таком простое не по вине работника ему должны выплачивать как минимум две трети оклада. Приостановление трудового договора применяется в других условиях — когда из-за войны обе стороны фактически не могут выполнять свои трудовые обязанности.

Как мы писали, Уволиться с работы можно будет через «Действие»: кто может воспользоваться услугой

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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