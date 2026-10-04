Украинцы держат 110 млрд грн в военных облигациях: сколько государство уже вернуло

Как сообщает НБУ , украинцы продолжают наращивать вложения в военные облигации. По состоянию на 1 октября 2026 г. военных ОВГЗ в собственности физических лиц было на 110,4 млрд грн в эквиваленте. Год назад этот показатель составил 75,1 млрд. грн.

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Для бизнеса портфель военных облигаций был значительно меньше — 77,2 млрд грн в эквиваленте против 84,8 млрд грн годом ранее. Наибольший объем военных ОВГЗ по-прежнему сосредоточен у банков — первичных дилеров, отмечает НБУ.

Сколько военных ОВГЗ у граждан

В портфеле физлиц находятся военные облигации на:

53,1 млрд грн — в гривне;

$1,038 млрд — в долларах;

€215,1 млн — в евро.

Таким образом почти половина всех долларовых военных ОВГЗ находится именно у граждан — 52,7% от их общего объема.

У бизнеса доля составляет 53,6 млрд грн, $340,7 млн и €165,2 млн соответственно.

Сколько облигаций уже погасили

В сентябре 2026 года Министерство финансов погасило военные ОВГЗ на 20,54 млрд грн.

Это самое погашение ранее выпущенных облигаций, то есть государство вернуло инвесторам вложенные средства в соответствии с условиями выпуска.

Отдельно НБУ сообщает, что портфель военных ОВГЗ у нерезидентов составил 4,99 млрд грн, $13,1 млн и €10 млн.

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Таким образом, статистика НБУ показывает две ключевые тенденции: граждане значительно нарастили инвестиции в военные облигации за год, в то же время государство продолжает выполнять обязательства по ранее размещенным выпускам.

Военные ОВГЗ остаются инструментом, посредством которого государство привлекает средства для финансирования оборонных нужд.

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