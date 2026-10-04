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4 октября 2026, 10:36 Читати українською

iPhone 18 Pro Max теряет связь: какие смартфоны придется менять

Как сообщает Bloomberg, Apple подтвердила проблему с iPhone 18 Pro Max в сети американского оператора AT&T. Небольшое количество смартфонов может полностью потерять мобильную связь: пользователи не могут звонить по телефону, отправлять сообщения или пользоваться мобильным интернетом, а устройство переходит в режим SOS.

Как сообщает Bloomberg, Apple подтвердила проблему с iPhone 18 Pro Max в сети американского оператора AT&T.
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Проблема особенно привлекает внимание из-за стоимости смартфона: в США iPhone 18 Pro Max стоит от $1299. Это самая дорогая стандартная модель iPhone, если не учитывать будущий складывающийся iPhone Duo.

Обновление поможет не всем

Apple уже выпустила iOS 27.0.1 и новое обновление настроек оператора AT&T. Они должны предотвратить возникновение проблемы на смартфонах, которые еще работают нормально. Настройки оператора будут автоматически устанавливаться в течение следующих 14 дней, но Apple советует не ждать и обновить смартфон самостоятельно.

Для устройств, уже потерявших мобильную связь, программное обновление не возобновит работу сети. Apple рекомендует обратиться в компанию или AT&T для замены смартфона.

Касается ли это iPhone за пределами США

Apple заявляет о проблеме именно с iPhone 18 Pro Max в сети AT&T. Компания не сообщала об аналогичных случаях в других странах или других операторах, поэтому неизвестно, может ли проблема распространяться за пределы США.

В то же время, американская версия iPhone 18 Pro Max использует модем Qualcomm, тогда как модели, продаваемые за пределами США, оснащены собственным модемом Apple C2. Apple пока не подтвердила, что именно разница в модемах является причиной сбоя.

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Следовательно, для большинства владельцев iPhone 18 Pro Max достаточно своевременно установить обновление. Заменять телефон нужно только тем пользователям, в чьих устройствах проблема уже привела к потере мобильной связи.

Как мы писали, «Ябко» официально приступила к продажам iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в Украине.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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