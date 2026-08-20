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20 августа 2026, 16:41 Читати українською

Украинцам советуют начинать готовиться к пенсии за 20-30 лет до нее: вот почему

Украинцам следует начинать формировать собственные пенсионные накопления за 20−30 лет до выхода на пенсию, а не откладывать этот вопрос до 45−55 лет. Об этом глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк рассказал в материале для Бизнес Цензора.

Украинцам следует начинать формировать собственные пенсионные накопления за 20−30 лет до выхода на пенсию, а не откладывать этот вопрос до 45−55 лет.

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По его словам, долгосрочные сбережения должны стать одним из источников финансовой независимости человека в старшем возрасте. Один из предложенных инструментов — лицевой инвестиционный счет, через который можно будет формировать долгосрочный портфель из денег и ценных бумаг.

«Если человек инвестирует сроком от трех лет и соблюдает определенные условия, доход от таких инвестиций может получить налоговые льготы», — пояснил Семенюк.

Читайте также: В Украине могут ввести инвестиционные счета с налоговыми льготами

Какие инструменты предлагают ввести

По словам главы НКЦБФР, законодательные предложения по лицевым инвестиционным счетам уже подготовлены. Он рассчитывает, что Верховная Рада сможет рассмотреть их до конца 2026 года.

Механизм должен стимулировать украинцев направлять часть доходов не на текущее потребление, а на формирование собственного капитала на длительный период.

Еще одним направлением Семенюк назвал развитие добровольной пенсионной системы. Соответствующий законопроект планируется вынести на рассмотрение парламента осенью.

«Для меня главный критерий очень прост: если человек откладывает средства 20−30 лет, он должен обладать максимально понятной и надежной системой защиты этих накоплений. Я хочу, чтобы выход на пенсию для украинца был не тревожным, а светлым днем — когда человек понимает, что у него есть финансовый ресурс и может позволить себе жить так, как планировал», — сказал Семенюк.

Потребность в дополнительных источниках дохода по завершении трудовой деятельности остается актуальной на фоне невысокого уровня пенсий в Украине. По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в стране было почти 9,98 млн пенсионеров. Средняя пенсия составила 7273 грн., или около $163.

В то же время, со 2 августа действуют новые правила назначения пенсий. В частности, упрощена процедура сбора документов, а отдельные периоды работы могут зачисляться в страховой стаж даже при неуплате работодателем единого социального взноса .

По оценке Семенюка именно сочетание государственной пенсии с долгосрочными личными накоплениями может дать человеку больше финансовой свободы после завершения работы.

Напомним, что Сергей Корецкий подал в Верховную Раду проект программы деятельности на 2026−2027 годы. В частности, в нем говорится, что до конца 2027 правительство хочет перейти к новой пенсионной модели вместо фиксации минимальной выплаты на уровне 6 тыс. грн.

Система должна учитывать страховой стаж и оплаченные взносы, а также предусматривать добровольные накопления.

Читайте также: Гетманцев назвал, какую минимальную пенсию может позволить бюджет в условиях войны

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
TAN72
TAN72
20 августа 2026, 17:00
#
А есть смысл, инфляция всё съест
+
+60
vovan9870
vovan9870
20 августа 2026, 17:12
#
Дайте дозвіл українцям страхуватися в австрійському пенсійному фонді і не морочте голову з черговими МММ
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
20 августа 2026, 18:11
#
Сейчас молодые украинцы готовятся к пенсии очень просто — уезжают на ПМЖ за границу и меняют гражданство.
+
0
nsns3212
nsns3212
20 августа 2026, 18:41
#
Пенсия солидарная, *** вы будете норм получать если не чиновник или судья
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 августа 2026, 20:32
#
*** ты не получишь дурачек.
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 августа 2026, 20:33
#
Не с кого налоги собирать

в год убыль населения 1.63 млн со слов Дубинского
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 августа 2026, 20:34
#
Если вам дебилы хочется ждать 65 лет ждите.

я вне игры. после войны выеду если с ногами и руками останусь ©
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