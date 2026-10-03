Германия даст €250 млн на энергетику Украины: сколько уже собрал Фонд поддержки

В сентябре 2026 года через Фонд поддержки энергетики Украины заключили контракты на поставку критически важного оборудования на около €25,6 млн. Об этом сообщил первый вице - премьер — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

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Речь идет о силовых трансформаторах, коммутационном и кабельном оборудовании, спецтехнике, оборудовании для энергетической инфраструктуры и средствах защиты.

За этот же месяц украинские энергетические компании получили через Фонд оборудования еще примерно на 6,1 млн евро. Его используют для поддержки работы, восстановления и защиты энергетической инфраструктуры.

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Новые взносы партнеров



В то же время партнеры объявили о новых вкладах в Фонд. Германия предоставит €250 млн, а Эстония — €100 тыс.

В общей сложности в Фонд уже поступило почти €2,159 млрд грантовых средств. Их предоставили 40 иностранных доноров из 26 стран, а также три международных организации.

Таким образом Фонд остается одним из ключевых механизмов привлечения международной помощи для восстановления и защиты украинской энергосистемы.

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