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3 октября 2026, 14:13 Читати українською

Почти 30 АЗС в США подали в суд на Lukoil: компания обвиняется в завышении цен

Как пишет Bloomberg, владельцы почти 30 автозаправочных станций Lukoil в Нью-Джерси и Пенсильвании начали судебный спор с российской нефтяной компанией, обвиняя ее в завышении цен на топливо для франчайзи. Lukoil пыталась добиться отклонения иска еще до рассмотрения дела по существу, но суд в Нью-Джерси отказал компании.

Как пишет Bloomberg, владельцы почти 30 автозаправочных станций Lukoil в Нью-Джерси и Пенсильвании начали судебный спор с российской нефтяной компанией, обвиняя ее в завышении цен на топливо для франчайзи.
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Иск подали 20 владельцев АЗС в Нью-Джерси и девять в Пенсильвании. Они утверждают, что Lukoil фактически переводит на франчайзи часть своих финансовых проблем, возникших после усугубления американских санкций против России и перебоев в работе российской нефтяной отрасли.

По словам истцов, компания устанавливала для них завышенные цены на бензин, из-за чего они понесли многомиллионный ущерб. Кроме того, франчайзи заявляют, что их заставляли работать в заведомо убыточные часы, выставляли дополнительные счета за техническое обслуживание и не предоставляли достаточное финансирование для необходимого ремонта АЗС.

Lukoil отрицает претензии. Представители компании утверждают, что споры по отдельным условиям работы франчайзи не доказывают незаконное или необоснованное ценообразование.

Читайте также: В Германии утверждена новая скидка на топливо: что изменится на АЗС с 1 октября


Почему возник конфликт

Проблема накалилась после того, как американские санкции сократили доступ Lukoil к части международных доходов. Одновременно российская компания столкнулась с последствиями атак нефтегазовой инфраструктуры РФ.

Франчайзи считают, что на фоне этих проблем Lukoil пытается компенсировать потери за счет американских партнеров, продавая им топливо по ценам, которые они считают излишними.

Компания пыталась закрыть дело на начальном этапе, однако судья отклонил соответствующее ходатайство. Таким образом, владельцы АЗС получили возможность продолжить судебный процесс и доказывать, что ценовая политика Lukoil и другие требования компании нанесли им финансовый ущерб.

Как мы сообщали, SOCAR запускает ограничение цен на топливо в Италии: сколько обойдется бензин и дизель

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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