Гетманцев назвал, какую минимальную пенсию может позволить бюджет в условиях войны

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что предлагал заложить в бюджет повышение минимальной пенсии до 4700 грн. По его словам, при условии дополнительных усилий этот показатель можно было бы увеличить ещё больше, не изменяя общей структуры пенсионной системы. Об этом он заявил в эфире «Украинского радио».

Какую пенсию можно позволить в условиях войны

«Я предлагал 4700 грн. Это было мое предложение в бюджет. Думаю, если постараться, можно даже больше сделать, но это без изменения общей структуры. То есть — это не пропорциональное повышение, это просто повышение минимальной пенсии. Недостаток этого решения в том, что мы вводим уравниловку. То есть многие пенсии мы поднимаем тем, кто получает минимальную пенсию, до уровня тех, кто получает на сегодняшний день сумму, близкую к средней пенсии. И поэтому это не до конца справедливое решение, но это точно лучше, чем-то, что есть сейчас. Потому что людям нужно прожить. Это происходит за счет профицита Пенсионного фонда», — рассказал он.

Будет ли пенсионная реформа?

«Только сейчас, на этой неделе мне передали концепт пенсионной реформы, который мы рассмотрим на Совете коалиции и, возможно, после этого у нас появится документ, который исправит те недостатки пенсионной системы, которые есть сегодня», — заявил Гетмнец.

Что не так с пенсионной системой

По его словам, в первую очередь — это крайне низкие пенсии.

«И несмотря на то, что даже есть определенный профицит в пенсионном фонде, есть источники для того, чтобы поднять, по крайней мере, минимальную пенсию — мы говорили, что она может составлять 4700−5000 гривен — но этого не делается, потому что это половинчатый шаг и ждут общей концепции.

Но зачем его ждать, если это нужно просто делать? То есть здесь нужно исправить проблемы начисления пенсии, потому что когда человек выходит на пенсию, то из-за несправедливой формулы теряет до 19% пенсии.

Далее — индексация пенсии, приведение в соответствие с базой 2017 года пенсии каждого человека в стране. Ведь по общей формуле индексация съедает часть покупательной способности пенсии. И человек из-за этого теряет до половины пенсии из-за несправедливой индексации. Это нужно исправить. И когда мы говорим о пенсионной реформе, то речь идет не о каком-то втором уровне пенсионной системы, который также нужен и интересен больше вашему поколению, чем моему. Потому что для того, чтобы накопить пенсию, нужен определенный трудовой стаж. И кто-то уже не успеет накопить большие достойные суммы. А мы говорим, прежде всего, о реформировании солидарной части пенсионной системы.

Мы должны сделать это немедленно. Это мы задолжали нашим избирателям с 19-го года, потому что обещали это сделать. Справедливая пенсионная система — должна быть. И это то, что касается, в частности, «клановых» пенсий. Прокурорские пенсии — лишь часть проблемы «клановых» пенсий. Есть еще судейские пенсии, а также некоторые другие профессии имеют пенсии, которые в более чем 100 раз отличаются от минимальной пенсии. И эта цифра очень ярко демонстрирует пропасть между богатыми и бедными в нашей стране.

Неприлично высокие во время войны, но даже для мирного времени они неприлично высоки", — заявил председатель Налогового комитета.

Какие самые большие пенсии

Гетманцев заверил, что Верховная Рада в ближайшее время все-таки проголосует за печально известный законопроект № 12278 о так называемых «клановых» спецпенсиях, рекомендованный к рассмотрению еще год назад.

«Ну, 390 тысяч в месяц, как вам? Это реальная пенсия судьи, которая есть. Или возьмем случай, который прошел по всем средствам массовой информации. Сотрудник прокуратуры, 30 лет, выходит на пенсию, пенсия 155 тысяч гривен в месяц, он уезжает в Швецию, сейчас ему уже 36−37 лет. В Швеции он прекрасно получает эту пенсию, и ни у кого нет никаких вопросов. Ну как такое может быть? Это же вообще вопиющая социальная несправедливость. Мы все понимаем, что бюджет ограничен, что у нас есть определенное наследие, есть какие-то причины для того, что пенсии такие низкие, но для кого-то они — неприлично высокие.

Неприлично высокие в военное время, но даже для мирного времени они неприлично высокие. И это не только вопрос суммы, но и вопрос того, как эти пенсии индексируются. Они индексируются по своим правилам, ведь привязаны к тому должностному окладу, который постоянно повышается у тех, кто сейчас работает на этой должности. Более того, они же могут одновременно получать пенсию и работать. Столько несправедливости в этих клановых пенсиях, что их действительно нужно отменить.

Но закон, рекомендованный Комитетом по социальной политике ровно год назад для второго чтения, уже год не выносится в зал, потому что у соответствующей профессии есть свои лоббисты в Верховной Раде.

Я не знаю, то ли там родственники, то ли просто они из профессиональной солидарности пытаются не дать возможность принять это правильное решение. Но законопроект не попадает в зал. У нас есть договоренность с руководством нашей фракции, что мы на согласительном совете будем настаивать, чтобы на следующее заседание он все-таки появился. Я верю, что депутаты поддержат этот законопроект и мы наконец положим конец этому позору нашего депутатского корпуса.

Мы уже год не можем принять то решение, которого требуют от нас люди. Я даже не знаю, как можно не проголосовать за него. При таких вопиющих случаях, при такой ситуации в стране, я думаю, поэтому они и не хотят выносить его в зал. Потому что те депутаты, которые не проголосуют, должны объяснить людям, почему они этого не сделали", — прокомментировал Гетманцев.

Пенсия, на которую умереть нельзя

«Мы платим людям пенсию, на которую даже умереть нельзя, не то что жить.

2600 грн — это пенсия, на которую нельзя прожить. Мы с вами знаем, что даже правительство рассчитывает прожиточный минимум где-то в 3−4 раза больше. То есть мы сознательно платим людям пенсию, на которую даже умереть нельзя, не то что жить. Поэтому о повышении минимальной пенсии я говорю как о приоритете, потому что речь идет о выживании. Речь не идет о каких-то дополнительных государственных услугах или каких-то дополнительных возможностях, которые мы должны развивать в соответствии с теми или иными нашими стратегиями. Речь идет о том, чтобы люди прожили", — заявил он.

За счет чего можно повысить пенсию

«Обсуждая пенсионную реформу, я бы говорил не столько о пересчете, изменении формулы и повышении, а самое главное — за счет чего это делать. И для нас очевидные вещи — это тень. Это когда огромная сеть торговцев дробится на ФЛП, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. Прекращение этих схем повлечет за собой дополнительные поступления в государственный бюджет, за счет которых мы сможем не только существенно повысить пенсии, но и заработную плату учителей и медиков. То есть мы сможем вообще перезагрузить социальную сферу, чтобы она наконец обрела человеческое лицо», — подытожил Гетманцев.