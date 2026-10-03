Кабинет Министров сократил ранее выделенное финансирование государственной помощи работникам, участвовавшим в аварийно-восстановительных работах после российских ракетных и дроновых атак. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина, сославшись на правительственное распоряжение от 30 сентября 2026 года № 990-р.
Правительство сократило на 530 тысяч грн выплаты работникам, восстанавливающим инфраструктуру после обстрелов
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По ее словам, за январь-март финансирование программы уменьшили на 530,1 тыс. грн. Речь идет о работниках, которые восстанавливали объекты энергетики, ЖКХ и железнодорожного транспорта.
Ранее правительство сообщало о направлении на эту программу более 535 млн грн из резервного фонда. В частности, в феврале было выделено 298 млн грн, а в марте — почти 243 млн грн. Денежные средства предназначались для доплат людям, которые восстанавливали критическую инфраструктуру после обстрелов.
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Красочный символический жест
Южанина отметила, что сокращение на 530,1 тыс. грн незначительно в масштабах государственного бюджета, однако обратила внимание на сам факт уменьшения финансирования этой программы.
В то же время правительство в конце сентября заявило о необходимости приоритезации бюджетных расходов из-за ограниченности финансового ресурса и отставания внешнего финансирования от запланированных объемов.
Как мы писали, правительство направит более 50 млрд грн на выплаты военным и их семьям
Комментарии - 2
По факту это дешевый популизм рассчитанный на «широкие массы».
Для полноты понимания вопроса , надо было привести выдержку стенограммы заседания КабМина, в которой обсуждалась сама необходимость этих изменений, а потом привести первоисточник. как само распоряжение 990 -р так и исходные документы.
Читаем
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2026 р. № 990-р ЗМІНИ, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету
1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2026 р. № 170 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» (Офіційний вісник України, 2026 р., № 22, ст. 1579, № 44, ст. 2949):
1) в абзаці першому цифри «252 020» замінити цифрами «251 689,899»; (Київської міської військової адміністрації)
2) в абзаці другому цифри «155 800» замінити цифрами «155 780»; (Міністерству енергетики)
3) в абзаці третьому цифри «96 220» замінити цифрами «95 909,899». (Міністерству розвитку громад та територій)