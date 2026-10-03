Правительство сократило на 530 тысяч грн выплаты работникам, восстанавливающим инфраструктуру после обстрелов

Кабинет Министров сократил ранее выделенное финансирование государственной помощи работникам, участвовавшим в аварийно-восстановительных работах после российских ракетных и дроновых атак. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина, сославшись на правительственное распоряжение от 30 сентября 2026 года № 990-р.

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По ее словам, за январь-март финансирование программы уменьшили на 530,1 тыс. грн. Речь идет о работниках, которые восстанавливали объекты энергетики, ЖКХ и железнодорожного транспорта.

Ранее правительство сообщало о направлении на эту программу более 535 млн грн из резервного фонда. В частности, в феврале было выделено 298 млн грн, а в марте — почти 243 млн грн. Денежные средства предназначались для доплат людям, которые восстанавливали критическую инфраструктуру после обстрелов.



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Красочный символический жест



Южанина отметила, что сокращение на 530,1 тыс. грн незначительно в масштабах государственного бюджета, однако обратила внимание на сам факт уменьшения финансирования этой программы.

В то же время правительство в конце сентября заявило о необходимости приоритезации бюджетных расходов из-за ограниченности финансового ресурса и отставания внешнего финансирования от запланированных объемов.



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