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3 октября 2026, 9:42 Читати українською

Правительство сократило на 530 тысяч грн выплаты работникам, восстанавливающим инфраструктуру после обстрелов

Кабинет Министров сократил ранее выделенное финансирование государственной помощи работникам, участвовавшим в аварийно-восстановительных работах после российских ракетных и дроновых атак. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина, сославшись на правительственное распоряжение от 30 сентября 2026 года № 990-р.

Кабинет Министров сократил ранее выделенное финансирование государственной помощи работникам, участвовавшим в аварийно-восстановительных работах после российских ракетных и дроновых атак.
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По ее словам, за январь-март финансирование программы уменьшили на 530,1 тыс. грн. Речь идет о работниках, которые восстанавливали объекты энергетики, ЖКХ и железнодорожного транспорта.

Ранее правительство сообщало о направлении на эту программу более 535 млн грн из резервного фонда. В частности, в феврале было выделено 298 млн грн, а в марте — почти 243 млн грн. Денежные средства предназначались для доплат людям, которые восстанавливали критическую инфраструктуру после обстрелов.


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Красочный символический жест


Южанина отметила, что сокращение на 530,1 тыс. грн незначительно в масштабах государственного бюджета, однако обратила внимание на сам факт уменьшения финансирования этой программы.

В то же время правительство в конце сентября заявило о необходимости приоритезации бюджетных расходов из-за ограниченности финансового ресурса и отставания внешнего финансирования от запланированных объемов.


Как мы писали, правительство направит более 50 млрд грн на выплаты военным и их семьям

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 октября 2026, 10:36
#
Напомню, что в феврале 2025 года этот депутат заявляла, что с 1 марта 2025 года на АЗС прекратится продажа бензина из-за изменений бланков отчетности… и что?
По факту это дешевый популизм рассчитанный на «широкие массы».
Для полноты понимания вопроса , надо было привести выдержку стенограммы заседания КабМина, в которой обсуждалась сама необходимость этих изменений, а потом привести первоисточник. как само распоряжение 990 -р так и исходные документы.
Читаем
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2026 р. № 990-р ЗМІНИ, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету
1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2026 р. № 170 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» (Офіційний вісник України, 2026 р., № 22, ст. 1579, № 44, ст. 2949):
1) в абзаці першому цифри «252 020» замінити цифрами «251 689,899»; (Київської міської військової адміністрації)
2) в абзаці другому цифри «155 800» замінити цифрами «155 780»; (Міністерству енергетики)
3) в абзаці третьому цифри «96 220» замінити цифрами «95 909,899». (Міністерству розвитку громад та територій)
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 октября 2026, 10:37
#
Удивляет. как журналисты, эксперты, от «Минфин» опубликовали эту «супер — пупер» новость и даже не разобрались в искомых цифрах!
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