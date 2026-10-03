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3 октября 2026, 16:00 Читати українською

Министр финансов раскрыл, где Украине не хватает денег: отдельно бюджет и $27 млрд на оборону

Министр финансов Сергей Марченко объяснил ситуацию с финансированием Украины и подчеркнул, что бюджетные и военные нужды следует рассматривать отдельно.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил ситуацию с финансированием Украины и подчеркнул, что бюджетные и военные нужды следует рассматривать отдельно.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНа невоенные расходы нужно $29,5 млрд.
Министр финансов Сергей Марченко
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На невоенные расходы нужно $29,5 млрд.

До конца 2026 года Украина должна получить от международных партнеров $29,5 млрд. для финансирования невоенных расходов госбюджета — социальных выплат, работы государственных учреждений и других гражданских нужд.

По словам Марченко, более $3 млрд из этой суммы уже поступили, а остальное Украина должна получить при условии выполнения согласованных с партнерами обязательств. Речь идет, в частности, о принятии необходимых законов и правительственных решений. Министр заявил, что при выполнении этих условий отдельного финансового разрыва по гражданскому направлению не последует.

На оборону есть €17 млрд, но Минобороны заявило о дополнительных $27 млрд.

Отдельно от средств на бюджет у Украины есть гарантированное финансирование от ЕС в рамках Ukraine Support Loan (USL) на закупку оружия и беспилотников.

До конца 2026 года доступным остается €17 млрд. Марченко отметил, что Украина договорилась с Еврокомиссией ускорить согласование запросов на использование этих денег.

В августе Министерство обороны определило дополнительную потребность в оборонном финансировании на $27 млрд — то есть сумму, которая нужна даже после полного использования средств USL.

Эту потребность Украина частично закрывает собственными ресурсами. По словам Марченко, более $7 млрд будут найдены за счет экономии и перераспределения расходов. Еще около $12 млрд. Украина рассчитывает привлечь совместными с партнерами усилиями.

Читайте также: Более 159 млрд грн на оборону: НБУ показал, сколько средств уже перевели из спецсчета

Минфин и МО ищут $8 млрд


Таким образом, если от общей дополнительной потребности в $27 млрд отнять более $7 млрд внутренних ресурсов и около $12 млрд, которые планируют найти совместно, еще около $8 млрд остаются без определенного источника покрытия. Это расчет из приведенных министром сумм, а не отдельная оценка Минфина.

Еврокомиссия, по словам Марченко, не сможет покрыть эту часть в 2026 году, поскольку пока нет соответствующего финансового инструмента. Украина вместе с Минобороны продолжает искать источники финансирования.

Как мы сообщали: На оборону не хватает $27 млрд: $7 млрд правительство планирует найти из-за жесткой экономии

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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