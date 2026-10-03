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3 октября 2026, 10:20 Читати українською

Леса — собственность народа, но денег не дадут: что решил Верховный Суд

Верховный Суд отказал гражданину, требовавшему выплатить ему часть дохода от реализации древесины украинских лесов. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета». Истец ссылался на то, что леса являются собственностью Украинского народа, а значит, каждый гражданин имеет право на часть дохода от использования этого ресурса.

Верховный Суд отказал гражданину, требовавшему выплатить ему часть дохода от реализации древесины украинских лесов.
Рубка леса
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Однако суд пришел к выводу, что самого статуса гражданина и положения о собственности Украинского народа недостаточно для получения такой выплаты. Истец не доказал, что государство своими незаконными решениями, действиями или бездействием причинило ему конкретный имущественный ущерб.

Решение было принято 21 сентября 2026 года по делу № 757/49906/25. Верховный Суд оставил без изменений решение Печерского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда, ранее отказавших в иске.

Почему гражданин считал, что имеет право на деньги

Истец утверждал, что государство пользуется древесиной лесов и получает доход от ее реализации, но не имеет механизма распределения части этого дохода между гражданами.

На основании данных Государственного агентства лесных ресурсов, он рассчитал свою долю и оценил имущественный ущерб в 13 872 грн. Еще 10 млн грн он потребовал как компенсацию морального вреда. Общая сумма иска составила 10,013 млн. грн.

Для обоснования он также ссылался на объемы лесных ресурсов. По данным, полученным от Гослесагентства, в 2023 году было выдано 32 468 специальных разрешений на использование лесных ресурсов, в 2024 году — 87 446, а к 1 сентября 2025 — еще 57 146. Объем заготовленной древесины составил соответственно 15,8 млн. куб.

Леса принадлежат народу, но это не создает автоматическую выплату

Конституция Украины действительно определяет находящиеся на территории страны природные ресурсы объектами права собственности Украинского народа. В то же время, права собственника от имени народа осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления. Конституция также предусматривает, что граждане могут использовать такие природные объекты в соответствии с законом.

Аналогичная норма содержится в статье 7 Лесного кодекса: леса являются объектами права собственности украинского народа, а права собственника от его имени осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления. В то же время, украинское законодательство предусматривает различные формы собственности на леса и специальный порядок их использования.

Именно здесь, по логике суда, проходит предел: право украинского народа на природные ресурсы не означает автоматического возникновения у каждого гражданина индивидуального права требовать часть дохода от их продажи.

Что именно не смог доказать истец

Верховный Суд рассматривал иск не как абстрактное требование «разделить» государственные доходы, а как требование о возмещении ущерба, связываемого гражданином с действиями государства. Поэтому для удовлетворения иска он должен был доказать предусмотренные гражданским законодательством условия ответственности.

Суд назвал три необходимых элемента:

  • незаконное решение, действие или бездействие государственного органа;

  • наличие конкретного вреда;

  • прямая причинная связь между незаконным поведением государства и этим вредом.

В отсутствие хотя бы одного из них ответственность государства не наступает. В этом деле истец не доказал, какое незаконное решение или действие Гослесагентства нарушили его право, а также не подтвердил факт и размер причиненного ему вреда.

Не убедил суд и расчет в 13872 грн. Он был сделан самим истцом на основе данных об общем объеме заготовленной древесины и ее стоимости, но не доказывал, что именно такая сумма является реальной имущественной потерей.

Поэтому не было и оснований для компенсации морального вреда: суд не установил незаконных действий государственного органа, которые повлекли бы истцу такие последствия.

В итоге Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение двух предыдущих инстанций без изменений. Постановление окончательно.

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Следовательно, это дело не отрицает того, что леса являются собственностью Украинского народа. Суд лишь установил, что из этого факта гражданин не может автоматически вывести индивидуальное право на выплату части дохода от реализации древесины без конкретного законного основания, установленного механизма выплаты и доказательств причинения ему вреда.

Как мы сообщали, Верховный Суд изменил правила взыскания заоблачных процентов по микрокредитам

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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