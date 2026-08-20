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20 августа 2026, 12:31 Читати українською

Операция «Форест Гамп»: Гетманцев требует увольнения Пышного

Председатель Налогового Комитета В Р Данило Гетманцев во время своего выступления в Верховной Раде обратился к депутатам с требованием уволить Главу НБУ Андрея Пышного после того, как 19 августа были опубликованы видеоматериалы операции «Форест Гамп».

Глава Налогового Комитета В Р Даниил Гетманцев во время своего выступления в Верховной Раде обратился к депутатам с требованием уволить Главу НБУ Андрея Пышного после того, как 19 августа были опубликованы видеоматериалы по операции «Форест Гамп».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВыступление Пышного в Раде20 августа глава Нацбанка Андрей Пышный выступил с докладом о ситуации вокруг государственного Сенс Банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы только что слушали с вами главу Национального банка. Оказывается, Гладышенко можно было уволить за ночь. И за ночь можно было сделать то, что полтора года назад после первого расследования Ткача нужно было сделать Национальному банку.

После того, как наша ТСК в Верховной Раде задала соответствующие вопросы, и все было очевидно, нужно было ждать и скрывать, и прикрывать все это. Решение, принятое ночью Национальным банком, бесспорно верное. Но, если бы не было нескольких, но, во-первых, это те полтора года, когда Пышный широко закрывал глаза на откровенные правонарушения.

Во-вторых, это Ирина Мудрая, правая рука Пышного, по его словам, которая не только лично формировала Наблюдательный совет и правление Сенс банка, но и участвовала в легализации денег добытых преступным путем. Это проверка Национального банка, которая прошла в Сенс банка и выявила нарушения на 3,3 миллиарда гривен, которые были легализованы, но по результатам этой проверки ничего фактически не сделала: ни с правлением, ни с Наблюдательным советом. Это шесть связанных лиц с Пышным в Наблюдательном совете Сенс банка.

Читайте также: Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка

И не надо прятаться за независимостью институции, в которую мы все здесь, в зале, столько вложили время и усилия, чтобы построить реально наиболее сильный финансовый институт в государстве. Здесь вопрос в коррупции, вопрос в том, что безобразие и позор, который развернул Пышный, касается и Сенс банка, и других направлений. Он этим угробит репутацию независимого института.

Я сам голосовал за него на этот пост. Я сам голосовал за законопроекты о финансовом мониторинге, но никогда не мог себе представить, что эти законы, которые мы примем во исполнение наших международных обязательств, будут так использованы, будут использованы для отмывания, для того, чтобы коридорчики образовывались при легализации денег. Поэтому сегодня нет другого выхода, чем требовать отставки Пышного. Спасибо", — отметил Гетманцев с трибуны.

Выступление Пышного в Раде

20 августа глава Нацбанка Андрей Пышный выступил с докладом о ситуации вокруг государственного Сенс Банка.

По его словам, комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости.

НБУ также выдвинул акционеру Сенс Банка требование безотлагательно принять меры по прекращению полномочий Гладышенко как члена наблюдательного совета и избрания нового члена наблюдательного совета.

Напомним

19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.

В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления Сенс Банка Олег Ступак.

Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через «Сенс Банк» .

Вечером, 19 августа, в головном офисе государственного Сенс Банка подтвердили, что представители правоохранительных органов проводили следственные действия. Они связаны с отдельными лицами.

Позже глава НБУ Андрей Пышный опубликовал сообщение в Фейсбуке, где отметил, что комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям относительно независимости.

Также премьер-министр Сергей Корецкий в телеграмм-канале написал, что Кабинет министров решил отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+43
bagration
bagration
20 августа 2026, 12:49
#
Ці діячі уже спаплюжили репутацію не тільки НБУ, а фактично всього до чого дотягнулися своїми кривими ручками.
+
+60
tyshenkoV
tyshenkoV
20 августа 2026, 13:28
#
Гроші з енергетики крав Зеленський, гроші з банку крав Зеленський, фінмон для проведення проплати за крадія Зеленського відключав Зеленський, але звільнити треба непідконтрольного Зеленському голову НБУ. «Хто всравсь — невістка». Черговий раз дякую 73% довбиків за ваш мудрий вибір
+
+30
One Two
One Two
20 августа 2026, 13:42
#
Добре що абсолютно незалежний голова фінмону не замазався в цій історії
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 августа 2026, 20:03
#
Прокурор САП перерахував список фігурантів, які згадуються у справі «Форест Гамп»:

▪️Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу Президента
▪️Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента
▪️Олена Ференс, заступниця міністра юстиції
▪️Максим Микитась, колишній народний депутат
▪️Вадим Столар, чинний народний депутат
▪️Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради
▪️Микола Гладищенко, колишній голова правління державного «Сенс Банк»
▪️Олег Ступак, колишній голова правління державного «Сенс Банк»
▪️Людмила Снігур, начальниця департаменту державного «Сенс Банк»
▪️Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ «Метробуд»)
▪️Микита Тарковський (пов'язаний з Микитасем)
▪️Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»)
▪️Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ «Філософія Девелопмент»).
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