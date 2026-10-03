С начала года ОВГЗ принесли бюджету почти 374 млрд грн: какую доходность получают инвесторы

В январе-сентябре 2026 года правительство Украины привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти 374 млрд грн в эквиваленте. Всего с начала полномасштабной войны эта сумма составила почти 2,4 трлн грн, сообщил НБУ .

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ОВГЗ — это государственные облигации, через которые правительство занимает средства на внутреннем рынке, в частности для финансирования бюджета.

За девять месяцев государство привлекло:

318,5 млрд грн;

$452 млн;

€696,7 млн.

В то же время, на погашение ОВГЗ за этот период направили 276,8 млрд грн, $650 млн и €557,8 млн. В сентябре максимальная доходность гривневых ОВГЗ составила 16,5% годовых. Валютные облигации в сентябре не размещали.



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Сколько ОВГЗ держат украинцы



По состоянию на 1 октября портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составил 167,5 млрд. грн. в эквиваленте. У юридических лиц — 1,153 трлн грн, у нерезидентов — 17,7 млрд грн.

Таким образом, граждане остаются одним из источников финансирования государства через покупку облигаций, получая по ним определенный доход.

Как мы сообщали, внешнее финансирование задерживается: Минфин не планирует резко увеличивать заимствования из-за ОВГЗ