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3 октября 2026, 9:00 Читати українською

С начала года ОВГЗ принесли бюджету почти 374 млрд грн: какую доходность получают инвесторы

В январе-сентябре 2026 года правительство Украины привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти 374 млрд грн в эквиваленте. Всего с начала полномасштабной войны эта сумма составила почти 2,4 трлн грн, сообщил НБУ.

В январе-сентябре 2026 года правительство Украины привлекло от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти 374 млрд грн в эквиваленте.
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ОВГЗ — это государственные облигации, через которые правительство занимает средства на внутреннем рынке, в частности для финансирования бюджета.

За девять месяцев государство привлекло:

  • 318,5 млрд грн;

  • $452 млн;

  • €696,7 млн.

В то же время, на погашение ОВГЗ за этот период направили 276,8 млрд грн, $650 млн и €557,8 млн. В сентябре максимальная доходность гривневых ОВГЗ составила 16,5% годовых. Валютные облигации в сентябре не размещали.


Читайте также: Минфин продал облигации на 1,65 млрд грн: какие ставки предложили


Сколько ОВГЗ держат украинцы


По состоянию на 1 октября портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составил 167,5 млрд. грн. в эквиваленте. У юридических лиц — 1,153 трлн грн, у нерезидентов — 17,7 млрд грн.

Таким образом, граждане остаются одним из источников финансирования государства через покупку облигаций, получая по ним определенный доход.

Как мы сообщали, внешнее финансирование задерживается: Минфин не планирует резко увеличивать заимствования из-за ОВГЗ

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
3 октября 2026, 11:04
#
Перефразуємо на нормальну мову, а не пафосну брехню:


З початку року держава набрала додаткових боргів майже 374 мільярди гривень. Скільки повинна заплатити держава за ці борги, піднявши податки?

У вересні зросли виплати по кредитам які набирає Україна по ОВДП аж до 16,5% річних!
З набраних 374 мільярди боргів україна повинна заплатити відсотки — 62 мільярди гривень через рік, тобто на 62 мільярди брати нові борги — майже 430 мільярдів.

Ці гроші не використовуються на розвиток, а тільки на продовження війни, заробіток на поставках, відкати владі.

Таким чином, громадяни залишаються одним із джерел фінансування війни, яка далі знищує економіку.
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