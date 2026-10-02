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2 октября 2026, 19:10 Читати українською

В Украине заморозили неприоритетные расходы: что известно

В Украине в течение последнего месяца ограничили финансирование неприоритетных расходов бюджета. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, в первую очередь государство обеспечивает защищенные расходы — зарплаты бюджетников, пенсии, выплаты военным и расходы на оборону. Об этом он рассказал в эфире YouTube-проекту «Телевидение Торонто».

В Украине за последний месяц блокируют неприоритетные расходы бюджета.
В Украине приостановили часть неприоритетных бюджетных расходов. В первую очередь финансируются зарплаты, пенсии и оборона.
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По словам эксперта, за последний месяц ограничено финансирование неприоритетных расходов не только государственного, но и местных бюджетов.

Речь идет, в частности, о капитальных расходах и финансировании отдельных проектов. Если по таким работам уже были внесены предоплаты подрядчикам, они могут продолжаться. В то же время, проекты, по которым предоплаты не было или средства уже закончились, могут останавливаться.

Вышлинский привел пример финансирования поездки участников Малой академии наук на международную олимпиаду. По его словам, для выделения средств на такую поездку Кабинету министров пришлось принимать отдельное решение.

«Фактически мы сейчас финансируем только защищенные расходы», — сказал эксперт.

К ним он отнес зарплаты бюджетников, пенсии, денежное довольствие военнослужащих, часть оборонных расходов и расходы на питание.

В то же время гражданские незащищенные расходы, по словам Вышлинского, сейчас блокируются и могут разблокироваться отдельными решениями.

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Почему ограничили расходы

Эксперт отметил, что нынешнее ограничение расходов связано не только с недавними ударами по украинской экономике. По его словам, решение о блокировании расходов было принято еще в середине сентября, когда у государства были средства на казначейском счете.

«Это не потому, что уже прилетели последствия российских ударов по экономике, оно так не работает», — отметил Вышлинский.

По его словам, проблема заключается в необходимости обеспечить достаточный объем внешнего финансирования и выполнить условия международных партнеров.

Эксперт предупредил, что при дальнейшем ухудшении ситуации ограничения расходов могут усилиться.

Первым этапом, по его оценке, может стать дальнейшая заморозка или сокращение неприоритетных расходов, а также уменьшение оборонных закупок. Если же ресурсов будет недостаточно для покрытия защищенных расходов, могут возникнуть риски задержек выплат или потребность в дополнительной эмиссии денег.

Вышлинский отметил, что эмиссия в таком случае может сказаться на покупательной способности граждан.

Напомним

Правительство перераспределит более 50 млрд грн на октябрьские выплаты военным и их семьям.

«Несмотря на значительный дефицит бюджета, оборона — безусловный приоритет. Обеспечиваем необходимые ресурсы для своевременных и полных выплат нашим военным», — отметил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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