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2 октября 2026, 17:18 Читати українською

Более 159 млрд грн на оборону: НБУ показал, сколько средств уже перевели из спецсчета

Национальный банк Украины за сентябрь 2026 перечислил почти 1,3 млрд грн со специального счета, открытого для нужд сил обороны. По состоянию на 1 октября на счету оставалось более 12 млрд. грн.

Национальный банк Украины за сентябрь 2026 перечислил почти 1,3 млрд грн со специального счета, открытого для нужд сил обороны.
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Большинство доноров — иностранцы

За прошлый месяц на спецсчет поступило более 369 млн. грн. В целом, с начала полномасштабного вторжения украинцы, бизнес и международные доноры перевели на него почти 170,4 млрд грн в эквиваленте, в том числе из-за рубежа — более 147,9 млрд грн.

Читайте на спецсчет НБУ за август поступило почти 10 млрд грн


Кто получил больше всего


Всего с февраля 2022 года НБУ уже направил из спецсчета на оборонные нужды более 159 млрд грн. Больше всего средств получило Агентство оборонных закупок — более 101,9 млрд грн, еще более 38,5 млрд грн перечислили Министерству обороны.

Также средства направляли Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбе, СБУ, ГУР, Госспецсвязи, ГСЧС, воинским частям и областным военным администрациям.


Как мы писали: НБУ может еще раз повысить ставку: как разделились мнения членов КМП


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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