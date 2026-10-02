Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что для государственного бюджета Украины на 2027 год можно привлечь дополнительно 400 млрд грн без увеличения дефицита. Соответствующие предложения, по его словам, подали в проект госбюджета-2027.
Гетманцев знает, где найти 400 млрд грн для бюджета-2027 без увеличения дефицита
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Главные поиски в тени
Основным источником депутат назвал детенизацию экономики. По его расчетам, она может прибавить бюджету около 350 млрд грн.
В частности, речь идет о:
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103,1 млрд грн — импортный НДС;
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75,8 млрд грн — НДФЛ;
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47 млрд грн — внутренний НДС;
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47,3 млрд грн — импортный акциз;
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43,5 млрд грн — внутренний акциз;
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33,3 млрд грн — налог на прибыль.
Еще 37,1 млрд грн Гетманцев предлагает получить благодаря увеличению перечисления прибыли Национального банка в бюджет с 48,7 млрд до 85,8 млрд грн.
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Без экономии тоже не обойдется
Дополнительно, по его словам, около 12,9 млрд грн. можно высвободить путем сокращения части административных расходов государственных органов и пересмотра отдельных бюджетных программ.
При этом предложения по сокращению расходов не касаются финансирования Минобороны, Нацгвардии, Нацполиции и СБУ.
Итак, предложенный депутатом дополнительный ресурс в 400 млрд грн состоит преимущественно из ожидаемых поступлений от детенизации, увеличения прибыли перечисляемого в бюджет НБУ и оптимизации отдельных расходов.
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