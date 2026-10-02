Межбанк завершил торги без изменений

После закрытия межбанка в пятницу, 2 октября, курс доллара остался примерно на уровне открытия, равно как и курс евро .

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Валюта Открытие 2 октября Закрытие 2 октября Изменения доллар 44,97/45,00 44,97/45,00 0/0 евро 50,65/50,67 50,65/50,67 0/0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,70−45,22 грн. Евро покупают за 50,44 грн., а продают за 51,12 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,09, евро — 51,90−51,20 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту



