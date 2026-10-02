После закрытия межбанка в пятницу, 2 октября, курс доллара остался примерно на уровне открытия, равно как и курс евро.
Межбанк завершил торги без изменений
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Валютный рынок
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Открытие 2 октября
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Закрытие 2 октября
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Изменения
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44,97/45,00
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44,97/45,00
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0/0
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50,65/50,67
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50,65/50,67
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0/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,70−45,22 грн. Евро покупают за 50,44 грн., а продают за 51,12 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,09, евро — 51,90−51,20 грн.
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Источник: Минфин
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