ЕС задерживает транш Украины на €3,7 млрд: названы невыполненные условия

Украина выполнила лишь 6 из 12 условий, необходимых для получения второго макрофинансового транша ЕС объемом около €3,7 млрд. Из-за невыполненных обязательств запланированная на сентябрь выплата задерживается, сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на сентябрьский мониторинг консорциума RRR4U.

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€3,7 млрд задерживаются: Украина выполнила только половину условий для транша



По механизму Ukraine Support Loan денежные средства предоставляются после выполнения всех предусмотренных условий. Среди невыполненных требований — завершение законодательства о налогообложении доходов через цифровые платформы, отмена отдельных налоговых льгот для международных посылок, принятие закона об оценке имущества, выполнение двух задач ГНС по улучшению налоговой дисциплины и назначение части членов совещательной группы по отбору членов Счетной палаты.



Еще €5 млрд под риском: какие реформы могут повлиять на выплаты ЕС

В то же время, €5,05 млрд в рамках Ukraine Facility находятся под риском из-за отставания по отдельным индикаторам. Среди проблемных направлений реформа государственной службы, прозрачный отбор руководителей прокуратуры, формирование независимых наблюдательных советов госпредприятий, антикоррупционная стратегия и выполнение требований в сфере противодействия отмыванию средств.

Эти деньги не считаются окончательно потерянными: невыполненные условия можно наверстать в установленный программой срок. В то же время, задержка означает, что финансирование поступает позже, а после истечения определенного периода невыполненный индикатор может привести к окончательной потере соответствующей выплаты. Финансирование Ukraine Facility напрямую связано с выполнением Плана Украины.



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В сентябре Украина выполнила шесть просроченных индикаторов, что может открыть доступ примерно к €1,7 млрд после оценки Еврокомиссией.

При этом 24 сентября Совет Е С уже одобрил около €3 млрд в рамках Ukraine Facility. В эту сумму впервые вошли около €800 млн за счет Ukraine Support Loan.

Следовательно, задержка касается, прежде всего, второго транша макрофинансовой помощи на €3,7 млрд, тогда как часть средств за Ukraine Facility уже согласована. Для получения остального финансирования Украине нужно закрывать невыполненные реформы и проходить оценку Еврокомиссии.

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