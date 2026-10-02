ЕС задерживает транш Украины на €3,7 млрд: названы невыполненные условия

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 октября 2026, 18:13 Читати українською

ЕС задерживает транш Украины на €3,7 млрд: названы невыполненные условия

Украина выполнила лишь 6 из 12 условий, необходимых для получения второго макрофинансового транша ЕС объемом около €3,7 млрд. Из-за невыполненных обязательств запланированная на сентябрь выплата задерживается, сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на сентябрьский мониторинг консорциума RRR4U.

Украина выполнила лишь 6 из 12 условий, необходимых для получения второго макрофинансового транша ЕС объемом около €3,7 млрд.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


€3,7 млрд задерживаются: Украина выполнила только половину условий для транша


По механизму Ukraine Support Loan денежные средства предоставляются после выполнения всех предусмотренных условий. Среди невыполненных требований — завершение законодательства о налогообложении доходов через цифровые платформы, отмена отдельных налоговых льгот для международных посылок, принятие закона об оценке имущества, выполнение двух задач ГНС по улучшению налоговой дисциплины и назначение части членов совещательной группы по отбору членов Счетной палаты.


Еще €5 млрд под риском: какие реформы могут повлиять на выплаты ЕС

В то же время, €5,05 млрд в рамках Ukraine Facility находятся под риском из-за отставания по отдельным индикаторам. Среди проблемных направлений реформа государственной службы, прозрачный отбор руководителей прокуратуры, формирование независимых наблюдательных советов госпредприятий, антикоррупционная стратегия и выполнение требований в сфере противодействия отмыванию средств.

Эти деньги не считаются окончательно потерянными: невыполненные условия можно наверстать в установленный программой срок. В то же время, задержка означает, что финансирование поступает позже, а после истечения определенного периода невыполненный индикатор может привести к окончательной потере соответствующей выплаты. Финансирование Ukraine Facility напрямую связано с выполнением Плана Украины.


Читайте также: ЕС согласовал €6,6 млрд военной помощи, связанной с Украиной: куда пойдут средства


В сентябре Украина выполнила шесть просроченных индикаторов, что может открыть доступ примерно к €1,7 млрд после оценки Еврокомиссией.

При этом 24 сентября Совет Е С уже одобрил около €3 млрд в рамках Ukraine Facility. В эту сумму впервые вошли около €800 млн за счет Ukraine Support Loan.

Следовательно, задержка касается, прежде всего, второго транша макрофинансовой помощи на €3,7 млрд, тогда как часть средств за Ukraine Facility уже согласована. Для получения остального финансирования Украине нужно закрывать невыполненные реформы и проходить оценку Еврокомиссии.

Как мы писали, Украине может не хватать до $35 млрд финансирования в 2027 году — Bloomberg

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами