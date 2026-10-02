Продажи Tesla выросли впервые после двух лет падения

После двух лет падения продажи Tesla показали неожиданно сильный результат в третьем квартале. Компания передала клиентам 486,5 тыс. автомобилей — почти на 30 тыс. больше, чем ожидали аналитики. Помогло возобновление спроса в Европе, компенсировавшее потерю налоговых стимулов в США и усиление конкуренции в Китае. Об этом пишет Reuters.

Tesla удивила Уолл-стрит: поставки выросли после двух лет спада

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Tesla в третьем квартале превзошла ожидания Уолл-стрит по количеству поставленных автомобилей. Компания передала клиентам 486 532 машины, в то время как средний прогноз аналитиков составил 456 896.

На фоне новостей акции Tesla в начале торгов выросли более чем на 3%. С начала года до последнего закрытия торгов они потеряли более 21%.

Результат может свидетельствовать о стабилизации автомобильного бизнеса Tesla после двух лет падения годовых продаж. Чтобы избежать третьего года подряд снижения поставок, компании нужно передать клиентам не менее 311 448 автомобилей в четвертом квартале.

«Сильные показатели выводят Tesla на траекторию роста годовых поставок после двух лет падения», — отметил аналитик Morningstar Сет Голдштейн.

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Европа поддержала продажи

Одним из факторов роста стал спрос в Европе. После падения в прошлом году регистрации Tesla в ЕС к августу выросли примерно на две трети. Во Франции Model Y стала самым популярным автомобилем среди всех моделей.

Также в июле и августе почти вдвое вырос экспорт с завода Tesla в Шанхае.

На этом фоне аналитики повысили прогноз годовых поставок Tesla в 2026 году — с 1,65 млн до 1,82 млн автомобилей.

В то же время производство компании в третьем квартале оказалось ниже ожиданий. Tesla произвела 464 391 автомобиль против прогнозируемых аналитиками 486 761.

Несмотря на то что продажи автомобилей остаются крупнейшим источником доходов Tesla, инвесторы все больше следят за планами компании в сфере искусственного интеллекта, роботакси и человекоподобных роботов. В то же время сервис роботакси Tesla пока значительно меньше аналогичного сервиса Waymo от Alphabet.

В третьем квартале роботакси Tesla начали работать без оператора безопасности внутри автомобиля в Техасе и Флориде. Компания также добавила специально разработанный Cybercab к сервису роботакси в Остине.