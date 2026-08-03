ТОП-5 новостей 3 августа: отзыв месяца, каталог InvestMarket и новые правила получения гражданства Германии

Государственная налоговая служба Украины совместно с Государственной пограничной службой внедрила автоматизированный электронный обмен информацией для быстрого доступа к собственным системам. Новый цифровой формат полностью исключает человеческий фактор, ведь раньше ведомствам приходилось тратить немало времени на ручную переписку, бумажные запросы и подготовку ответов.

С 31 июля 2026 г. в странах Европейского Союза начнут действовать новые правила, существенно усиливающие права потребителей в сфере ремонта техники. Они обязывают производителей не только продавать товары, но и обеспечивать их восстановление даже по истечении гарантийного срока.