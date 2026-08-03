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3 августа 2026, 20:00 Читати українською

ТОП-5 новостей 3 августа: отзыв месяца, каталог InvestMarket и новые правила получения гражданства Германии

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июне 2026 года. Им стал клиент ПриватБанка под ником Luprikon, который рассказал, что уже после решения суда и полного исполнения обязательств обнаружил в своей кредитной истории запись о продаже части долга коллекторской компании.

Отзыв месяца: почему клиенты Привата иногда остаются должниками после погашения кредитаРедакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июне 2026 года.

Отзыв месяца: почему клиенты Привата иногда остаются должниками после погашения кредита

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Источник: Минфин
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