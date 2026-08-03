ТОП-5 новостей 3 августа: отзыв месяца, каталог InvestMarket и новые правила получения гражданства Германии

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в июне 2026 года. Им стал клиент ПриватБанка под ником Luprikon, который рассказал, что уже после решения суда и полного исполнения обязательств обнаружил в своей кредитной истории запись о продаже части долга коллекторской компании.
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Отзыв месяца: почему клиенты Привата иногда остаются должниками после погашения кредита
ГНС и Госпогранслужба начали автоматический обмен информацией: что изменится для пересекающих границу
Государственная налоговая служба Украины совместно с Государственной пограничной службой внедрила автоматизированный электронный обмен информацией для быстрого доступа к собственным системам. Новый цифровой формат полностью исключает человеческий фактор, ведь раньше ведомствам приходилось тратить немало времени на ручную переписку, бумажные запросы и подготовку ответов.
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Германия упразднила упрощенное получение гражданства: что изменилось для иностранцев
В Германии больше не действует ускоренная процедура получения гражданства, позволявшая отдельным категориям иностранцев натурализоваться уже через три года проживания. Власти вернулись к единому правилу: теперь все заявители должны прожить в стране не менее пяти лет, прежде чем смогут подать документы на паспорт.
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