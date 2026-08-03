Банки смогут списывать долги погибших и пропавших без вести без налоговых последствий — законопроект уже в Раде

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Сейчас, если банк прощает долг, эта сумма облагается налогом как дополнительное благо. То есть заемщик или его семья должны заплатить НДФЛ с прощенной суммы. Кроме того, банк обязан увеличить свой финансовый результат на сумму резерва.

Эти два фактора вместе фактически делали списание невыгодным для банков даже в случаях, когда взыскать долг физически невозможно: человек в плену, погиб или пропал без вести.

Законопроект предлагает изменить это. Если банк решает простить долг защищенной категории заемщиков, прощенная сумма полностью освобождается от НДФЛ, а финучреждение освобождается от корректировки резерва. Решение о списании остается за банком — заставить его никто не может. Но сейчас у него нет денежного стимула отказывать.

Право обращаться в банк с ходатайством о прощении долга получают:

члены семьи военнослужащего;

наследники погибшего;

сами заемщики из защищенных категорий, если могут это сделать.

Отдельно законопроект решает вопрос исполнительного производства: если долг прощен по новой процедуре, исполнительный сбор отменяется, а производство закрывается автоматически

Для остальных должников также есть изменение: порог необлагаемого налогом прощения долга возрастет с 25% до 100% минимальной заработной платы в год.

По сути законопроект убирает юридическую и финансовую ловушку, которая годами мешала банкам делать то, что и так казалось логичным — не преследовать людей, защищающих страну или пострадавших от войны.

Напомним

Как сообщал Минфин, банки хотят ускорить взыскание долгов. В Верховной Раде была создана рабочая группа для наработок законодательного решения проблемы неработающих кредитов.

Банки просят законодателей дать им право начислять проценты и штрафные санкции по проблемным кредитам во время их судебного обжалования, массово изымать ипотечное жилье и взимать долги фактически в течение суток с помощью нотариусов в обход классического судебного контроля.

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