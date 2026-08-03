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3 августа 2026, 15:50 Читати українською

Новый антирекорд рубля: российская валюта оказалась среди главных аутсайдеров мирового рынка

По данным украинского экономиста Андрея Шевчишина, на основе анализа мировых финансовых рынков за июль 2026 года был сформирован обновленный рейтинг курсовых колебаний национальных валют по отношению к доллару США.

По данным украинского экономиста Андрея Шевчишина, на основе анализа мировых финансовых рынков за июль 2026 года был сформирован обновленный рейтинг курсовых колебаний национальных валют по отношению к доллару США.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРоссийский рубль уверенно вошел в топ-15 мировых аутсайдеров по уровню падения американской валюты, демонстрируя глубокие системные проблемы на фоне санкционного давления и ограничений экспортной выручки.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Российский рубль уверенно вошел в топ-15 мировых аутсайдеров по уровню падения американской валюты, демонстрируя глубокие системные проблемы на фоне санкционного давления и ограничений экспортной выручки.

Тем временем абсолютным глобальным лидером падения к доллару США по итогам июля стал боливийский боливиано, потерпевший катастрофический обвал на уровне 43,19%.

Как отмечает Андрей Шевчишин, такой обвал произошел в результате решения боливийского правительства в конце июня 2026 окончательно отменить 15-летнюю жесткую привязку национального боливиано к американской валюте и перейти к гибкому курсообразованию. Этот шаг был вынужденной мерой из-за критического истощения государственных валютных резервов страны и острого дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке.

Главные аутсайдеры мирового валютного рынка

Согласно официальным данным терминала Bloomberg, которые приводит Андрей Шевчишин, ситуация в списке самых слабых валют мира выглядит так:

  • Боливийское боливиано (BOB): абсолютный антилидер с показателем падения в 43,19% из-за отказа от жесткой фиксации курса.

  • Российский рубль (RUB): оказался в пятнадцати слабых валют мира с показателем падения на 1,12% в месяц.

  • Другие аутсайдеры: в число самых слабых активов также вошли Замбийская квача (-3,94%), египетский фунт (-3,76%), израильский шекель (-2,60%) и турецкая лира (-1,80%).

Июльские показатели демонстрируют высокую волатильность на сырьевых и развитых рынках, где геополитические конфликты и истощение резервов центральных банков создают угрозу стабильности национальных денежных единиц.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
3 августа 2026, 15:58
#
О каком падении идет речь, как держали деревянный на уровне 80 за доллар, так и держат, а вот ценники на маскалии лихо подскочили.
+
0
Я Саня
Я Саня
3 августа 2026, 16:42
#
Думаю про це і говорять
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