По данным украинского экономиста Андрея Шевчишина , на основе анализа мировых финансовых рынков за июль 2026 года был сформирован обновленный рейтинг курсовых колебаний национальных валют по отношению к доллару США.

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Российский рубль уверенно вошел в топ-15 мировых аутсайдеров по уровню падения американской валюты, демонстрируя глубокие системные проблемы на фоне санкционного давления и ограничений экспортной выручки.

Тем временем абсолютным глобальным лидером падения к доллару США по итогам июля стал боливийский боливиано, потерпевший катастрофический обвал на уровне 43,19%.

Как отмечает Андрей Шевчишин, такой обвал произошел в результате решения боливийского правительства в конце июня 2026 окончательно отменить 15-летнюю жесткую привязку национального боливиано к американской валюте и перейти к гибкому курсообразованию. Этот шаг был вынужденной мерой из-за критического истощения государственных валютных резервов страны и острого дефицита иностранной валюты на внутреннем рынке.

Главные аутсайдеры мирового валютного рынка

Согласно официальным данным терминала Bloomberg, которые приводит Андрей Шевчишин, ситуация в списке самых слабых валют мира выглядит так:

Боливийское боливиано (BOB): абсолютный антилидер с показателем падения в 43,19% из-за отказа от жесткой фиксации курса.

Российский рубль (RUB): оказался в пятнадцати слабых валют мира с показателем падения на 1,12% в месяц.

Другие аутсайдеры: в число самых слабых активов также вошли Замбийская квача (-3,94%), египетский фунт (-3,76%), израильский шекель (-2,60%) и турецкая лира (-1,80%).

Июльские показатели демонстрируют высокую волатильность на сырьевых и развитых рынках, где геополитические конфликты и истощение резервов центральных банков создают угрозу стабильности национальных денежных единиц.

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