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3 августа 2026, 19:28 Читати українською

Золото подорожало на фоне падения доллара и ожиданий переговоров США с Ираном

Цена золота выросла в начале недели на фоне ослабления доллара США и снижения опасений по поводу нового витка инфляции. Как сообщает Reuters, рынок также отреагировал на ожидания переговоров между США и Ираном, которые могут снизить напряженность на Ближнем Востоке и повлиять на цены на нефть.

Цена золота выросла в начале недели на фоне ослабления доллара США и снижения опасений по поводу нового витка инфляции.

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К 08:30 GMT спотовая цена золота выросла на 0,4% — до $4055,36 за унцию. Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,2% до $4054,20 за унцию.

В июле золото впервые за пять месяцев завершило месяц с ростом, прибавив около 1%. Поддержку драгметаллу оказало снижение курса американской валюты: доллар опустился до самого низкого уровня с середины июня.

Почему золото снова привлекло внимание инвесторов

Одним из ключевых факторов для рынка стали сигналы о возможном понижении напряженности между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном должны пройти позже в понедельник. На фоне этих сообщений цены на нефть резко упали: стоимость Brent опустилась до трехнедельного минимума.

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Основные факторы, которые сейчас влияют на цену золота :

  1. Ослабление доллара США, что делает золото дешевле для держателей других валют и повышает спрос на металл.

  2. Снижение цен на нефть до $80, уменьшающее риски ускорения инфляции и длительного сохранения высоких процентных ставок.

  3. Ожидание новых данных по рынку труда США, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по монетарной политике.

На этой неделе инвесторы ожидают отчеты о занятости в США, в частности данные ADP и показатели занятости вне сельского хозяйства. Более слабые показатели рынка труда могут усилить аргументы в пользу сохранения ставок без повышения, что традиционно поддерживает цены на золото .

В то же время, часть представителей ФРС ранее высказывала опасения, что без повышения стоимости краткосрочных заимствований инфляция может оставаться выше целевого уровня в 2%.

Кроме золота, подорожали и другие драгоценные металлы:

  • серебро выросло в цене на 1% — до $58,18 за унцию;
  • платина подорожала на 0,3% — до $1647,25;
  • палладий прибавил 0,5% — до $1280,25 за унцию.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
3 августа 2026, 21:43
#
0,2−0,4 %… реальний ріст. Вибуховий, я би сказав… але ще не тузємун.
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