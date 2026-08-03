Золото подорожало на фоне падения доллара и ожиданий переговоров США с Ираном

Цена золота выросла в начале недели на фоне ослабления доллара США и снижения опасений по поводу нового витка инфляции. Как сообщает Reuters , рынок также отреагировал на ожидания переговоров между США и Ираном, которые могут снизить напряженность на Ближнем Востоке и повлиять на цены на нефть.

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К 08:30 GMT спотовая цена золота выросла на 0,4% — до $4055,36 за унцию. Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,2% до $4054,20 за унцию.

В июле золото впервые за пять месяцев завершило месяц с ростом, прибавив около 1%. Поддержку драгметаллу оказало снижение курса американской валюты: доллар опустился до самого низкого уровня с середины июня.

Почему золото снова привлекло внимание инвесторов

Одним из ключевых факторов для рынка стали сигналы о возможном понижении напряженности между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном должны пройти позже в понедельник. На фоне этих сообщений цены на нефть резко упали: стоимость Brent опустилась до трехнедельного минимума.

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Основные факторы, которые сейчас влияют на цену золота :

Ослабление доллара США, что делает золото дешевле для держателей других валют и повышает спрос на металл. Снижение цен на нефть до $80, уменьшающее риски ускорения инфляции и длительного сохранения высоких процентных ставок. Ожидание новых данных по рынку труда США, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по монетарной политике.

На этой неделе инвесторы ожидают отчеты о занятости в США, в частности данные ADP и показатели занятости вне сельского хозяйства. Более слабые показатели рынка труда могут усилить аргументы в пользу сохранения ставок без повышения, что традиционно поддерживает цены на золото .

В то же время, часть представителей ФРС ранее высказывала опасения, что без повышения стоимости краткосрочных заимствований инфляция может оставаться выше целевого уровня в 2%.

Кроме золота, подорожали и другие драгоценные металлы:

серебро выросло в цене на 1% — до $58,18 за унцию;

платина подорожала на 0,3% — до $1647,25;

палладий прибавил 0,5% — до $1280,25 за унцию.

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