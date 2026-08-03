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3 августа 2026, 17:48 Читати українською

Укрэксимбанк с 1 октября 2026 года прекратит выплаты пенсий и социальной помощи

Пенсионный фонд Украины предупредил получателей пенсий и государственных социальных выплат о важном изменении. АО «Укрэксимбанк» сообщил, что с 1 октября 2026 года прекращает обслуживать счета, через которые Пенсионный фонд перечисляет пенсии, жилищные субсидии, льготы и другие социальные выплаты.

Пенсионный фонд Украины предупредил получателей пенсий и государственных социальных выплат о важном изменении.

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Поэтому клиентам банка необходимо заранее выбрать другое финансовое учреждение, уполномоченное на выплату средств от Пенсионного фонда. Сделать это следует не позднее 15 сентября 2026 года.

В ПФУ отмечают, что изменения касаются только граждан, которые сейчас получают пенсии или другие социальные выплаты именно через счет в АО «Укрэксимбанк». Если средства поступают через другой банк или доставляются другим способом, никаких дополнительных действий не требуется.

Читайте также: Пенсию можно перевести онлайн: в ПФУ дали пошаговый инструктаж

Как изменить банк для получения выплат

Чтобы и дальше без задержек получать пенсию или другие государственные выплаты, необходимо открыть счет в другом уполномоченном банке и сообщить об этом Пенсионному фонду.

Для этого нужно:

  • открыть счет в другом уполномоченном банке;

  • подать в Пенсионный фонд заявление об изменении способа получения пенсии или другой социальной выплаты, указав реквизиты нового счета;

  • сделать это до 15 сентября 2026 года.

Подать заявление можно двумя способами: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или лично в любом сервисном центре ПФУ.

В Пенсионном фонде рекомендуют не откладывать смену банка на последние дни во избежание возможных задержек с зачислением средств после прекращения сотрудничества с «Укрэксимбанком».

После того, как Пенсионный фонд получит заявление и обновит реквизиты, все последующие пенсии, субсидии, льготы и другие государственные социальные выплаты будут поступать уже на счет в новом банке.

Главное — вовремя сообщить ПФУ об изменении реквизитов, иначе после 1 октября могут возникнуть трудности с получением средств.

Читайте также: Статистика ПФУ: количество получателей высоких пенсий возросло до 18,8%

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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