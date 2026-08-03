Пенсионный фонд Украины предупредил получателей пенсий и государственных социальных выплат о важном изменении. АО «Укрэксимбанк» сообщил, что с 1 октября 2026 года прекращает обслуживать счета, через которые Пенсионный фонд перечисляет пенсии, жилищные субсидии, льготы и другие социальные выплаты.
Укрэксимбанк с 1 октября 2026 года прекратит выплаты пенсий и социальной помощи
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Поэтому клиентам банка необходимо заранее выбрать другое финансовое учреждение, уполномоченное на выплату средств от Пенсионного фонда. Сделать это следует не позднее 15 сентября 2026 года.
В ПФУ отмечают, что изменения касаются только граждан, которые сейчас получают пенсии или другие социальные выплаты именно через счет в АО «Укрэксимбанк». Если средства поступают через другой банк или доставляются другим способом, никаких дополнительных действий не требуется.
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Как изменить банк для получения выплат
Чтобы и дальше без задержек получать пенсию или другие государственные выплаты, необходимо открыть счет в другом уполномоченном банке и сообщить об этом Пенсионному фонду.
Для этого нужно:
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открыть счет в другом уполномоченном банке;
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подать в Пенсионный фонд заявление об изменении способа получения пенсии или другой социальной выплаты, указав реквизиты нового счета;
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сделать это до 15 сентября 2026 года.
Подать заявление можно двумя способами: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или лично в любом сервисном центре ПФУ.
В Пенсионном фонде рекомендуют не откладывать смену банка на последние дни во избежание возможных задержек с зачислением средств после прекращения сотрудничества с «Укрэксимбанком».
После того, как Пенсионный фонд получит заявление и обновит реквизиты, все последующие пенсии, субсидии, льготы и другие государственные социальные выплаты будут поступать уже на счет в новом банке.
Главное — вовремя сообщить ПФУ об изменении реквизитов, иначе после 1 октября могут возникнуть трудности с получением средств.
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