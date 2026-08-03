Банковские комиссии в Германии: за что клиенты переплачивают и как этого избежать

Банки в Германии могут взимать плату за обслуживание счетов, переводы и другие услуги, но не все изменения тарифов законны. Многие клиенты годами платят повышенные комиссии, не проверяя условия обслуживания, хотя в некоторых случаях могли бы сэкономить сотни евро в год. О том, как изменились соглашения пользователей германских банков, рассказал AUS News .

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Одно из важных изменений касается повышения банковских тарифов. Раньше финансовые учреждения пользовались правилом, согласно которому молчание клиента автоматически считалось согласием на новые условия. Однако в 2021 году Федеральный суд Германии упразднил эту практику. Теперь банк может повысить комиссию только после того, как клиент напрямую согласится с новыми тарифами.

В то же время многие немцы продолжают переплачивать за банковское обслуживание. По статистике, 31% клиентов платят за текущий счет от 5 до 10 евро в месяц, еще 10% — более 10 евро. При этом почти половина пользователей тратит не больше 5 евро в месяц.

Приемлемой считается плата около 60 евро в год.

Как уменьшить расходы на банковские услуги

Больше всего переплачивают клиенты двух категорий: не сравнивающие условия разных банков и оставляющие все деньги на обычном счете без процентов.

Что следует проверить:

Не платите ли вы лишние комиссии за счет. Переход в другой банк может сэкономить до 290 евро в год, особенно если человек преимущественно пользуется картой и онлайн-банкингом. Выгодно ли вам хранить все средства на текущем счете. Для резерва лучше использовать накопительный счет, а для долгосрочных целей рассмотреть другие инструменты, включая ETF-фонды.

Отдельная проблема — постоянное использование овердрафта, когда счет регулярно идет в минус. В Германии это один из самых дорогих видов кредитования: проценты часто превышают 10% годовых. Для краткосрочной нехватки денег такая возможность может оказаться полезной, но длительный минус приводит к значительной переплате.

Специалисты советуют иметь финансовую «подушку безопасности»: примерно три месячных зарплаты для наемных работников и около шести месяцев расходов для самозанятых. Если долг по овердрафту уже стал большим, потребительский кредит часто будет более дешевым вариантом.

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Также с октября 2025 г. немецкие банки проверяют соответствие имени получателя и IBAN во время переводов. Если данные не совпадают, клиент получает предупреждение. Если его проигнорировать, ответственность за ошибочный перевод возложат на отправителя. Особенно внимательными нужно быть с мгновенными пересказами, которые уже через несколько секунд невозможно отменить.

Не стоит также писать шутливые или подозрительные назначения платежа. Такие формулировки могут привести к дополнительным проверкам, поскольку банки обязаны контролировать назначение платежа для борьбы с отмыванием денег.

Безопасность счета также зависит от клиента

Даже выгодный банковский счет не защищает от мошенников, если пользователь пренебрегает базовыми правилами безопасности.

Вашими золотыми правилами должны стать:

надежный пароль;

обновленное программное обеспечение;

отказ от открытых Wi-Fi-сетей для входа в банк;

осторожность с письмами, где просят PIN или TAN-коды.

Миллионы клиентов в Германии продолжают хранить большие суммы на счетах без процентов и платить за услуги, которые можно получить дешевле. Регулярная проверка тарифов, условий банка и собственных финансовых привычек позволяет не только сократить расходы, но и использовать собственные средства.