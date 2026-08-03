Банковские комиссии в Германии: за что клиенты переплачивают и как этого избежать

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 августа 2026, 18:25 Читати українською

Банковские комиссии в Германии: за что клиенты переплачивают и как этого избежать

Банки в Германии могут взимать плату за обслуживание счетов, переводы и другие услуги, но не все изменения тарифов законны. Многие клиенты годами платят повышенные комиссии, не проверяя условия обслуживания, хотя в некоторых случаях могли бы сэкономить сотни евро в год. О том, как изменились соглашения пользователей германских банков, рассказал AUS News .

Банки в Германии могут взимать плату за обслуживание счетов, переводы и другие услуги, но не все изменения тарифов законны.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Одно из важных изменений касается повышения банковских тарифов. Раньше финансовые учреждения пользовались правилом, согласно которому молчание клиента автоматически считалось согласием на новые условия. Однако в 2021 году Федеральный суд Германии упразднил эту практику. Теперь банк может повысить комиссию только после того, как клиент напрямую согласится с новыми тарифами.

В то же время многие немцы продолжают переплачивать за банковское обслуживание. По статистике, 31% клиентов платят за текущий счет от 5 до 10 евро в месяц, еще 10% — более 10 евро. При этом почти половина пользователей тратит не больше 5 евро в месяц.

Приемлемой считается плата около 60 евро в год.

Как уменьшить расходы на банковские услуги

Больше всего переплачивают клиенты двух категорий: не сравнивающие условия разных банков и оставляющие все деньги на обычном счете без процентов.

Что следует проверить:

  1. Не платите ли вы лишние комиссии за счет. Переход в другой банк может сэкономить до 290 евро в год, особенно если человек преимущественно пользуется картой и онлайн-банкингом.

  2. Выгодно ли вам хранить все средства на текущем счете. Для резерва лучше использовать накопительный счет, а для долгосрочных целей рассмотреть другие инструменты, включая ETF-фонды.

Отдельная проблема — постоянное использование овердрафта, когда счет регулярно идет в минус. В Германии это один из самых дорогих видов кредитования: проценты часто превышают 10% годовых. Для краткосрочной нехватки денег такая возможность может оказаться полезной, но длительный минус приводит к значительной переплате.

Специалисты советуют иметь финансовую «подушку безопасности»: примерно три месячных зарплаты для наемных работников и около шести месяцев расходов для самозанятых. Если долг по овердрафту уже стал большим, потребительский кредит часто будет более дешевым вариантом.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: НБУ вводит процентные тендеры для банков: что будет с депозитами украинцев

Также с октября 2025 г. немецкие банки проверяют соответствие имени получателя и IBAN во время переводов. Если данные не совпадают, клиент получает предупреждение. Если его проигнорировать, ответственность за ошибочный перевод возложат на отправителя. Особенно внимательными нужно быть с мгновенными пересказами, которые уже через несколько секунд невозможно отменить.

Не стоит также писать шутливые или подозрительные назначения платежа. Такие формулировки могут привести к дополнительным проверкам, поскольку банки обязаны контролировать назначение платежа для борьбы с отмыванием денег.

Безопасность счета также зависит от клиента

Даже выгодный банковский счет не защищает от мошенников, если пользователь пренебрегает базовыми правилами безопасности.

Вашими золотыми правилами должны стать:

  • надежный пароль;

  • обновленное программное обеспечение;

  • отказ от открытых Wi-Fi-сетей для входа в банк;

  • осторожность с письмами, где просят PIN или TAN-коды.

Миллионы клиентов в Германии продолжают хранить большие суммы на счетах без процентов и платить за услуги, которые можно получить дешевле. Регулярная проверка тарифов, условий банка и собственных финансовых привычек позволяет не только сократить расходы, но и использовать собственные средства.

Депозиты в банках Украины

Сравните ставки по депозитам в гривне, долларе и евро. Только самые лучшие банковские вклады Украины.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами