Румыния начала импортировать электроэнергию из Украины из-за проблем на АЭС и засуху

Румынская энергетическая компания Nuclearelectrica официально сообщила , что начала закупать электроэнергию из Украины, чтобы компенсировать дефицит, возникший после остановки первого энергоблока АЭС «Чернаводе». В реализации соглашения оказывает помощь молдавский поставщик электроэнергии Energocom.

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Импортируемая электроэнергия будет использована для стабилизации румынской энергосистемы и оживления производства на внутреннем рынке.

Украина помогает Румынии стабилизировать энергорынок

Первый блок АЭС «Чернаводе» был экстренно остановлен, что сократило доступные объемы генерации в стране.

Причиной сложной ситуации является сильная засуха и обмеление Дуная, что привело к дефициту воды для охлаждения реакторов. Кроме того, низкий уровень воды в Дунае усложнил работу части энергетических гидрообъектов.

По данным Nuclearelectrica, соглашение с Украиной стало возможным благодаря сотрудничеству с Energocom — компанией, поставляющей электроэнергию в Молдове.

Это партнерство помогает:

обеспечить устойчивость энергосистем Румынии и Молдовы;

поддержать рынок электроэнергии в условиях региональных кризисов;

помогать в сфере энергетической сохранности двух государств.

Региональный энергетический рынок сейчас находится под сильным давлением из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому закупки электроэнергии из Украины демонстрируют важность объединения энергетических рынков стран Восточной Европы и роли Украины в обеспечении Европы светом.

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