К закрытию межбанка в четверг, 3 августа, курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 18 копеек в покупке и продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 3 августа
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Закрытие 3 августа
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Изменения
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44,63/44,68
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44,80/44,85
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17/17
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51,45/51,49
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51,63/51,67
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18/18
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,52−45,01 грн. Евро покупают за 51,19 грн, а продают за 51,89 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,89−44,98, евро — 51,50−51,60 грн.
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Источник: Минфин
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