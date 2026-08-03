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3 августа 2026, 18:53 Читати українською

Монеты Украины, которые могут дорожать: экскурсия по Музею денег НБУ (видео)

Финансовый портал «Минфин» провел экскурсию в Музей денег Национального банка Украины вместе с известным украинским нумизматом Андреем Бойко-Гагариным.

Финансовый портал «Минфин» провел экскурсию в Музей денег Национального банка Украины вместе с известным украинским нумизматом Андреем Бойко-Гагариным.

В выпуске можно увидеть редкие образцы украинской нумизматики: первые миллионные рубли 1995 года, инвестиционные монеты Архангел Михаил, а также современные памятные серии НБУ — Чернобыль. Возрождение", «Украинская писанка» и «Абсолютный», посвященная Александру Усику.

Отдельное внимание в видео было уделено монетам необычной формы, цветным новогодним выпускам, памятным наборам и другим редким экземплярам, которые могут заинтересовать коллекционеров.

В этом видео вы узнаете:

  • какие украинские монеты сегодня стоят дороже всего;
  • почему отдельные выпуски НБУ подорожали в сотни и тысячи раз;
  • как отличаются оборотные, памятные и инвестиционные монеты;
  • как правильно покупать и хранить монеты, чтобы не потерять их стоимость;
  • какие современные выпуски уже стали дефицитными;
  • какие монеты могут быть интересны не только коллекционерам, но и инвесторам.

Кроме того, среди зрителей видео проведут розыгрыш трех эксклюзивных наборов магнитов от Музея денег НБУ и Минфина.

Источник: Минфин
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