Украинцам стало проще защищать свои права за границей: что изменилось с 1 августа

С 1 августа 2026 г. для Украины вступила в силу Конвенция о международном доступе к правосудию, заключенная в рамках Гаагской конференции по международному частному праву. Об этом напоминает Судебно-юридическая газета.

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Новые правила упрощают украинцам обращение в суды других государств, получение бесплатной юридической помощи и выполнение отдельных судебных решений за рубежом.

Украина присоединилась к Конвенции на основании закона, принятого Верховной Радой в марте 2026 года. В Министерстве юстиции объясняют, что Конвенция вводит единые механизмы взаимодействия между государствами-участниками. Благодаря этому, украинцы смогут подавать обращения через украинский центральный орган, получать отдельные судебные документы и инициировать выполнение решений о взыскании судебных издержек в других странах.

Какие возможности получили украинцы

Наиболее ощутимыми будут нововведения для граждан, проживающих или временно пребывающих за границей. Конвенция распространяется на 28 государств-участников, большинство из которых входят в Европейский Союз.

Новые правила позволяют:

получать бесплатную правовую помощь на тех же условиях, что и граждане соответствующего государства;

подавать документы и обращения через Министерство юстиции Украины без необходимости самостоятельно искать контакты иностранных органов;

получать отдельные судебные документы и обращаться по исполнению решений о взыскании судебных издержек на территории других государств.

Именно Министерство юстиции определено центральным органом, отвечающим за практическое исполнение Конвенции. Оно будет принимать и передавать обращения украинцев в компетентные органы других стран, а также координировать сотрудничество с ними.

В то же время, законом предусмотрено, что документы, которые будут поступать в Украину в пределах Конвенции, должны быть составлены на украинском языке или сопровождаться официальным переводом с апостилем.

Украина также сделала оговорку в одном из положений Конвенции. Оно предполагает, что при отсутствии взаимности безвозмездная юридическая помощь не будет предоставляться гражданам государства-агрессора, проживающим на территории государств-участников.

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