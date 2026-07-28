Главное за вторник: налоговая амнистия, безработица в Украине и банковский сервис Илона Маска

В Украине могут ввести новую налоговую амнистию: что известно

Государственная служба финансового мониторинга работает над законопроектом о новой налоговой амнистии. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

PEP стало почти вдвое больше, но банки все реже считают их рисковыми.

За последние два с половиной года доля самих PEP, которых банки относят к категории высокого риска, снизилась с 57,1% до 33,9%. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на данные НБУ.

МВФ прогнозирует безработицу в Украине на уровне 11,3% в 2027 году

По прогнозу МВФ, уровень безработицы в Украине в 2027 году ожидается на уровне 11,3% (против 11,6% в 2025 году и 10,2% в 2026 году). Об этом пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Илон Маск открыл собственный банк: X Money уже работает в США

Соцсеть X Илона Маска запустила банковский сервис X Money для всех американских подписчиков платных тарифов Premium и Premium+.

Отдают депозит по частям и продают коллекторам погашенный кредит: что делать

За июнь в разделе Отзывы наши читатели оставили 303 новых сообщений о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них зачислено и отправлено на рассмотрение финучреждениям 69 жалоб. Банки смогли найти решение только в 29 случаях. С какими проблемами пришлось столкнуться с нашими читателями, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.