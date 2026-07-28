НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную погибшим и замученным в российском плену (фото)

Национальный банк Украины с 28 июля 2026 года ввел в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен — «Памяти казненных, замученных или погибших в плену». Она посвящена военным и гражданским, погибшим в русском плену или ставших жертвами пыток во время вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, монета призвана сохранить память о военных и гражданских, чьи жизни унес российский плен, а также напомнить о преступлениях, совершенных против украинского народа.

Дизайн

Оборотная памятная монета «Памяти казненных, замученных или погибших в плену» имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс монеты соответствует дизайну оборотной монеты номиналом в 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе монеты изображена цепь с разорванным звеном, символизирующая освобождение от оков. Его части переходят в силуэты птиц, олицетворяющих несокрушимость духа, героизм и вечную память о погибших. По кругу размещена надпись «Памяти казненных, замученных или погибших в плену».

Художник реверса монеты — Николай Коваленко, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

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Оборот

Монета является законным платежным средством на территории Украины и будет приниматься в оплату по номиналу 10 гривен.

Национальный банк постепенно введет в наличное обращение 2 млн таких монет. Их получат банки и компании, занимающиеся обработкой наличных денег, для последующей выдачи клиентам.