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28 июля 2026, 19:32 Читати українською

Украинцы в США могут потерять разрешения на работу: что происходит с TPS

Более 100 тысяч граждан Украины в США, имеющих статус временной защиты (TPS), оказались под угрозой потери права на официальное трудоустройство. Причиной стали изменения, принятые после принятия законодательной инициативы президента США Дональда Трампа One Big Beautiful Bill Act, сократившей сроки действия разрешений на работу (EAD) для владельцев TPS.

Более 100 тысяч граждан Украины в США, имеющих статус временной защиты (TPS), оказались под угрозой потери права на официальное трудоустройство.

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По мнению бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, без вмешательства суда многие могли потерять возможность легально работать уже с 22 июля 2026 года.

Однако Федеральный окружной суд штата Массачусетс временно приостановил действие новых правил. Как отмечает издание Nova Ukraine, судебное решение позволило сохранить силу разрешений на трудоустройство до окончательного рассмотрения дела.

Окончательный вердикт ожидается к 5 августа.

Что нужно знать украинцам с TPS

Статус TPS позволяет иностранцам законно находиться в США и получать разрешение на работу. Для украинцев программа действует до 19 октября 2026 года.

Последующая судьба статуса зависит от решения Министерства внутренней безопасности США (DHS). По американским правилам, ведомство должно объявить о продлении или завершении программы не позднее чем за 60 дней до истечения ее срока — примерно до 20 августа.

Если DHS не примет решение своевременно, TPS будет автоматически продлен еще на шесть месяцев. В случае положительного решения программу могут продлить на 12 или 18 месяцев.

Украинцам также следует учитывать финансовые расходы при оформлении документов:

  1. Первоначальное заявление на получение статуса TPS стоит 510 долларов.
  2. Оформление разрешения на трудоустройство EAD стоит 1030 долларов, хотя для некоторых категорий заявителей действует пониженная ставка в 560 долларов.

В то же время, ситуация с разрешениями на работу остается неопределенной из-за судебного процесса. Национальный альянс TPS и организации, поддерживающие мигрантов, призывают работодателей не увольнять работников из TPS до окончательного решения суда.

Для украинцев в США этот вопрос имеет особое значение, ведь TPS является не только защитой от депортации, но возможностью работать, арендовать жилье и обеспечивать себя без необходимости возвращаться в Украину во время войны.

Напомним, что в 2025 году Министерство внутренней безопасности США уже продлило TPS для беженцев из Украины на 18 месяцев после окончания срока их текущей защиты 19 апреля 2025 года.
Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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