К закрытию межбанка во вторник, 28 июля, курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 28 июля
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Закрытие 28 июля
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Изменения
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44,87/44,90
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44,97/45,00
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10/10
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51,02/51,04
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51,15/51,16
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13/12
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,63−45,13 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,43 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−44,98, евро — 51,20−51,33 грн.
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Источник: Минфин
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