Золотой iPhone 17 Pro: где гаджет стоит вдвое дороже, чем в США, и почему украинские цены не удивят Европу

Стоимость нового iPhone 17 Pro с памятью 256 ГБ в разных странах мира может отличаться более чем вдвое. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank Research в исследовании Mapping the World's Prices 2026 , охватившего 41 рынок. Самой дорогой страной для покупки смартфона стала Турция, в то время как среди европейских государств выгодную цену предлагает Швейцария.

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В США iPhone 17 Pro стоит €1012 (или $1181). Дешевле его можно приобрести только в Японии — за €961 (или $1 121). Южная Корея сравнялась с США по уровню цен.

Среди 21 европейской страны, включенной в исследование, самая низкая цена зафиксирована в Швейцарии — €1 187. Самым дорогим рынком стала Турция, где смартфон продается за €2 222. Второе место в Европе занимает Венгрия — €1 565, что на €657 дешевле, чем в Турции, но на €378.

Какие страны предлагают самые низкие и высокие цены

Самые доступные цены среди проанализированных рынков:

Япония — €961. США — €1 012. Южная Корея — €1 012.

Дороже всего iPhone 17 Pro стоит:

Турция — €2 222. Бразилия — €1 937. Египет — €1 605.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самую низкую цену предлагает Великобритания — €1 265 (£1 080). Далее расположились:

Германия — €1 293;

Испания — €1 312;

Франция — €1 323;

Италия — €1 332.

Почему разница в ценах продолжает расти

Аналитики объясняют, что главными факторами разницы остаются налоги, пошлины, валютные колебания и особенности национального регулирования.

К примеру, в Швейцарии одна из самых низких ставок НДС в Европе — 8,1%, что позволяет удерживать самую низкую цену на континенте. В Венгрии действует НДС в размере 27%, что существенно увеличивает конечную стоимость смартфона.

В Турции дополнительным фактором явилась система специальных налогов. Даже если покупатель приобретет iPhone в США, по возвращении домой ему придется оплатить сбор за регистрацию IMEI в размере 54 258 турецких лир (около €1 006 или $1 147). Это всего на $34 меньше, чем стоит сам смартфон в США.

По сравнению с 2017 годом свидетельствует, что разрыв между ценами в США и многих других странах продолжает расти. Если в Турции iPhone 7 был дороже американской цены на 47%, то для iPhone 17 Pro эта разница уже составляет 119%.

В Бразилии показатель вырос с 37% до 91%.

В Европе наибольшее увеличение ценового разрыва за последнее десятилетие было зафиксировано в Норвегии (21 процентный пункт), а также в Швеции, Финляндии и Великобритании (по 15 пунктов). Наименьшие изменения среди европейских стран отмечены в Греции, где разница выросла всего на 7 пунктов.

По мнению авторов исследования, именно iPhone остается одним из лучших индикаторов того, как налоговая, таможенная и валютная политика влияют на конечную цену одинаковых товаров в разных странах.

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Стоит добавить, что в Украине последняя модель культового смартфона стоит в среднем €1130−1280, что соответствует среднеевропейской цене.