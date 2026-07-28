С 1 августа вырастет тариф на передачу электроэнергии для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить с 1 августа 2026 тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии для бизнеса.

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Какими будут новые тарифы

Для большинства пользователей системы передачи тариф вырастет на 25% — до 928,45 грн за МВтч (без НДС).

Для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф увеличится на 50% — до 563,26 грн за МВтч (без НДС).

В структуру тарифа также включили отдельную составляющую во исполнение специальных обязанностей по поддержке производства электроэнергии из возобновляемых источников. Она будет составлять 365,19 грн за МВтч.

Общий объем передачи электроэнергии, заложенный в расчет, — 89,55 млн мегаватт-часов.

Изменится ли тариф для населения

В НКРЭКУ отметили, что пересмотр тарифа не повлияет на стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.

Речь идет о тарифе на передачу электроэнергии по магистральным сетям, который платят поставщики и крупные потребители. Для населения действующий тариф на электроэнергию остается без изменений.

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Почему НКРЭКУ повысила тариф

Регулятор объяснил пересмотр тарифа несколькими факторами:

ростом курса валют, что увеличило финансовую нагрузку на Укрэнерго, в частности, при расчетах с производителями «зеленой» электроэнергии;

сокращением объемов передачи электроэнергии;

повышением затрат на закупку электроэнергии после либерализации предельных цен (прайскепов).

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине продолжается пересмотр тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. После передачи полномочий по установлению цен от НКРЭКУ органам местного самоуправления общины самостоятельно определяют стоимость услуг. В части городов новые тарифы уже действуют, а с 1 августа очередное повышение ожидает потребителей отдельных общин.