Минфин привлек от размещения ОВГЗ 9,4 млрд грн

Министерство финансов 28 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,44 млрд грн, что на 3,28 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,16 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2 млрд грн под 15,15% (с/с 15,13%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,14%);

2,09 млрд грн под 15,53% (с/с 15,46%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,55%, средневзвешенный — 15,51%);

5,35 млрд грн под 16,49% (с/с 16,44%) с погашением 25 апреля 2029 (первичное размещение).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.