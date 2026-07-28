НКРЭКУ будет проверять, законно ли громады устанавливают тарифы на воду

НКРЭКУ готовит новый порядок контроля за тарифами на централизованное водоснабжение и водоотвод, которые устанавливают органы местного самоуправления. Проект документа предусматривает, что регулятор сможет проверять решение громад и оценивать, соответствуют ли утвержденные тарифы требованиям законодательства.

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Потребность в этом механизме возникла после передачи полномочий по установлению тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения органам местного самоуправления. Теперь именно они принимают решение о стоимости услуг для жителей, однако эти решения должны соответствовать установленным правилам расчета.

Проверки будут проводить как в плановом, так и во внеплановом порядке. При этом НКРЭКУ не планирует выезжать в органы местного самоуправления — анализ будет осуществляться по документам, расчетам, пояснениям и другим материалам, которые использовались при формировании тарифа.

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673="169″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="169″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody"> Во время контрольных мероприятий регулятор будет проверять: соблюдение процедуры принятия решений по тарифам;

соответствие произведенных расчетов требованиям законодательства;

обоснованность расходов, включенных в структуру тарифа;

наличие полного пакета документов, из которых устанавливались цены. В НКРЭКУ отмечают, что новый порядок должен помочь обеспечить единый подход к проверке тарифных решений и повысить контроль за формированием стоимости коммунальных услуг. Напомним, после смены системы регулирования тарифы на воду в отдельных городах начали пересматривать органы местного самоуправления. В ряде общин цены на централизованное водоснабжение и водоотвод существенно выросли, что вызвало вопрос обоснованности таких повышений. Новый механизм контроля должен дать НКРЭКУ возможность проверять, были ли такие решения приняты с соблюдением установленных правил. Читайте также: Почему тарифы на воду разные в каждом городе: объяснение коммунальщиков