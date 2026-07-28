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28 июля 2026, 19:10 Читати українською

Компания Ferrexpo полностью остановила морской экспорт и может обанкротиться

Украинская горнорудная компания Ferrexpo временно потеряла возможность экспортировать продукцию морем после российской атаки на одно из своих судов в Черном море. Об этом компания сообщила на Лондонской фондовой бирже 28 июля.

Украинская горнорудная компания Ferrexpo временно потеряла возможность экспортировать продукцию морем после российской атаки на одно из своих судов в Черном море.

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При ударе было повреждено судно с 55 тыс. тонн железорудных окатков на борту. Один из членов экипажа погиб.

Ferrexpo объясняет: из-за систематических атак России на портовую инфраструктуру и гражданские суда судовладельцы массово отменяют рейсы. В заявлении отмечается, что в ближайшей перспективе компания не рассчитывает возобновить морское сообщение.

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Финансовая ситуация в Ferrexpo пока критична

Наличных средств компании хватит до конца августа 2026 года. В настоящее время компания имеет около 189 тыс. тонн готовой продукции, готовой к отправке. Из них 55 тысяч тонн застряли на поврежденном судне, еще около 90 тысяч тонн лежат на складах. Стоимость этого запаса оценивается примерно в $20 млн.

Компания также вынуждена отложить планы по наращиванию поставок высококачественных DR-окатков покупателям из стран Ближнего Востока через черноморские порты: именно это направление должно стать ключевым во второй половине 2026 года.

Совет директоров вместе с финансовыми советниками продолжает искать минимум $100 млн нового капитала. Об этих планах компания объявляла еще в апреле. Но привлечь финансирование пока не удается. Тогда же Ferrexpo предупреждала: без дополнительного капитала она, вероятно, будет вынуждена прибегнуть к процедуре банкротства.

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Ferrexpo — одна из крупнейших железорудных компаний Украины. Ей принадлежат Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты.

Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером является бизнесмен Константин Жеваго.

Источник: Минфин
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