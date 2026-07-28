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28 июля 2026, 19:48 Читати українською

Полиция разоблачила мошенников, которые под видом криптоинвестиций обманули почти тысячу украинцев на $1,1 млн

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая под видом обучения инвестициям в криптовалюту обманула почти тысячу украинцев более чем на $1,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полиция разоблачила мошенников, которые под видом криптоинвестиций обманули почти тысячу украинцев на $1,1 млн

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Следователи установили 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Среди них — пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные, которые потеряли собственные сбережения, а иногда и оформляли кредиты, чтобы перевести деньги мошенникам.

Как работала схема

По данным полиции, фигуранты действовали под видом «Украинской финансовой академии» и рекламировали в Facebook и Instagram курсы по инвестированию в криптовалюту, обещая скорую прибыль и поддержку «опытных трейдеров».

После того, как люди оставляли заявки, менеджеры выясняли их материальное положение и убеждали инвестировать средства. Деньги потерпевшие переводили на подконтрольные счета и криптогаманцы, а на специально созданной платформе им демонстрировали фиктивную прибыль.

Чтобы усилить доверие отдельным клиентам позволяли вывести небольшие суммы. Когда люди пытались вернуть свои деньги, счета блокировали, а за их разблокировку требовали новые платежи якобы за комиссии или пополнение резервного фонда.

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В преступной организации каждый исполнял свою роль. Одни отвечали за рекламу и привлечение людей, другие общались с потерпевшими и убеждали их переводить деньги. Два соорганизатора руководили деятельностью организации, подбирали участников, распределяли между ними роли и полученные средства.

Участники схемы сознательно выбирали жертв, находившихся в самых сложных обстоятельствах. В частности, онкобольная женщина передала им около полумиллиона гривен, которые могла потратить на лечение.

После того как люди теряли свои сбережения, их убеждали оформлять кредиты или переводить семейные накопления, отложенные на приобретение жилья.

Для привлечения новых клиентов участники организации использовали самих потерпевших. Одну из женщин убедили записать положительный видеоотзыв, пока на платформе еще не демонстрировали фиктивную прибыль. Она не подозревала, что эту запись в дальнейшем используют для обмана других людей.

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Обыски и ответственность

Причастность подозреваемых к преступной деятельности подтверждают результаты десятков обысков, проведенных в Харьковской и Днепропетровской областях.

Следователи полиции сообщили четырем задержанным о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации, — по ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи и киберполицейские устанавливают других участников преступной организации и полный круг потерпевших. Досудебное расследование продолжается.

Если вы пострадали от деятельности так называемой Украинской финансовой академии или переводили средства по указаниям ее представителей, обратитесь в полицию по номеру: +380 99 696 61 57.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
28 июля 2026, 19:55
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Це не шахраї - це санітари суспільства — лікують тупих і жадібних!
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