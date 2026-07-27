Главное за понедельник: платежный и криптовалютный рынки Украины, остановка портов и обмен информацией между банками и государством

Академия Минфин продлила акцию ко Дню рождения: успейте забрать свой подарок

Акция «Секретное хранилище подарков» продлена еще на день. Напоминаем, как вы можете унести свой подарок от Академии Минфин.

Банкам дают «зеленый свет» для обмена информацией с государством

Egmont Group, глобальное объединение подразделений финансовой разведки, предлагает более активно использовать публично-частные партнерства для борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и трансграничными финансовыми преступлениями.

55 участников и миллиардные доходы: как устроен платежный рынок Украины

Платежный рынок Украины объединяет 55 участников — от государственных систем расчетов до международных карточных операторов и небольших ИТ-компаний, обслуживающих платежи за кулисами. Аналитики R&D центра YouControl исследовали Реестр платежной инфраструктуры и выяснили, кто действительно стоит за этими компаниями и сколько они зарабатывают.

Закон есть, контроля не хватает: как FATF оценила крипторегулирование Украины

FATF, международная организация, устанавливающая глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, обнародовала очередной отчет по регулированию виртуальных активов. Украина внесена в перечень 30 юрисдикций с наибольшим объемом владения или использования криптовалют в мире. Это означает, что украинский рынок FATF считает достаточно значимым, чтобы оценивать его по отдельности.

Остановка портов бьет не только по зерну, но и представляет угрозу всей экономике.

Остановка работы морских портов из-за российских атак угрожает не только экспорту зерна, но и импорту горючего, удобрений и сырья для украинской промышленности.