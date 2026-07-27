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27 июля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: платежный и криптовалютный рынки Украины, остановка портов и обмен информацией между банками и государством

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Источник: Минфин
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